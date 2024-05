Son latinos y revelan si realmente vale la pena trabajar como delivery de apps en EE.UU.

Escuchar

Los inmigrantes que buscan trabajo en Estados Unidos muchas veces encuentran la oportunidad de insertarse en el mercado laboral gracias a los empleos que otorgan las aplicaciones, ya sea como choferes en el caso de Uber o como repartidores en diferentes apps como Doordash, Uber Eats y Amazon Flex, entre tantas otras.

Se trata de puestos que no tienen requisitos exigentes de estudios y experiencia, por lo que es sencillo ingresar. Los salarios suelen estar por debajo del promedio, pero la ventaja es que cada uno puede manejar sus propios tiempos.

Son varios los latinos que trabajan como repartidores en EE.UU. y cuentan su experiencia en redes sociales. Ese es el caso del usuario de TikTok @tukingusa, que comparte información relevante respecto de empleos para inmigrantes.

En una oportunidad difundió el video de un trabajador de Amazon Flex que contó su situación: “Trabajé 12 horas para ganarme 250 dólares y gasté US$40 en gasolina, es decir que me quedaron US$210. Ese saldo, entre 12 horas, serían US17,5 cada hora”.

Un joven contó su experiencia al trabajar como repartidor en aplicaciones como Amazon Flex y DoorDash Imagen de freepik

Por su parte, el usuario de TikTok cuestionó que realmente ese sea realmente un buen pago. “Esos US$17,5, sin contar el desgaste del auto y el desgaste mental, además que no tienes beneficios ni seguridad. ¿Cuál es el sentido de las aplicaciones?”, expresó.

En el final del video, le pidió a sus seguidores que compartieran en la sección de comentarios su situación en particular. Entonces, hubo opiniones diversas, donde muchos latinos afirmaron poder vivir bien de las aplicaciones, mientras que otros concluyeron que no eran una buena opción.

Las opiniones de los latinos que trabajan con apps de delivery en EE.UU.: ¿son rentables?

“Hago Lift y la verdad que, no sé si seré el único, pero para llegar a US$100 me paso el día entero trabajando. Trabajo 12 horas, desde las 7 hasta las 19, y no gano mucho”, contó una persona. En tanto, una mujer se quejó: “A mí me está yendo muy mal. Estoy desmotivada. Saco US$10 por hora haciendo Instacard y Dordash”.

Sin embargo, otras personas dejaron mensajes positivos. “Yo saco US$350 diario, trabajo hasta la hora que quiera y no le trabajo a nadie” y “Todo el mundo trabaja diferente y por ende le va diferente, a mí me va muy bien con Uber” fueron algunos de los comentarios.

En otro video, un trabajador de Uber y Lyft asegura que gana hasta US$1600 a la semana, lo que representa US$228 por cada uno de los siete días de la semana. No obstante, aclaró que tiene que estar 16 horas en el auto. “Eso no es vida, no te dejes robar el tiempo por aplicaciones. Yo vengo de ahí, no me tienen que convencer de que están haciendo dinero”, expresó.

Se puede trabajar como repartidor y utilizar un vehículo propio hiring.amazon.com

Cómo se puede trabajar en Amazon Flex

Este usuario de TikTok trabaja para Amazon Flex, la rama de entregas de la empresa multinacional. Para este empleo, se necesita descargar la aplicación, llenar un formulario y esperar la habilitación para poder empezar a repartir paquetes puerta a puerta. Los requisitos son:

Vivir en una ciudad donde Amazon Flex opere.

Tener al menos 21 años para ser repartidor.

Licencia de conducir estadounidense válida y un número de seguro social.

Un vehículo de tamaño mediano o más grande, como un sedán de 4 puertas, un SUV, una camioneta o una camioneta con caja cubierta.

Seguro del automóvil que utiliza.

Teléfono inteligente iPhone o Android.

Cuenta bancaria para recibir los pagos.

El portal de Amazon Flex indica que “la mayoría de los socios repartidores ganan entre US$18 y US$25 por hora realizando entregas”. Sin embargo, también aclara que “las ganancias reales dependerán de su ubicación, las propinas que reciba, el tiempo que le lleve completar las entregas y otros factores”.

