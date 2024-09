Estibadores de Baltimore demandan a empresas que poseen y operan buque que causó derrumbe de puente

BALTIMORE (AP) — Un grupo de estibadores de Baltimore han interpuesto una demanda contra las empresas que poseen y operan el buque de carga que provocó el derrumbe del puente Francis Scott Key, argumentando que las compañías deberían compensarlos por salarios perdidos mientras el puerto permaneció cerrado tras la catástrofe con saldo letal.

La demanda colectiva se suma a una serie de problemas jurídicos que afirman que la compañía propietaria de la embarcación, Grace Ocean Private Ltd. —con sede en Singapur— y la operadora Synergy Marine Group, tenían conocimiento de que el barco no estaba en condiciones de navegar.

Seis trabajadores de construcción murieron en el derrumbe del puente, el cual provocó la suspensión de buena parte de la navegación por el ajetreado puerto de Baltimore durante varios meses en lo que las cuadrillas trabajaban las 24 horas del día para retirar las toneladas de acero retorcido y concreto del principal canal de navegación. Muchos estibadores se quedaron sin empleo durante las labores de limpieza iniciales.

“Para los estibadores, esto fue equivalente a lo que el mundo atravesó durante el COVID. cuando todo se detuvo”, dijo el demandante Ryan Hale, quien ha trabajado en el puerto durante más de una década. “Nunca lo olvidaré, me despierto en la mañana, me preparo para ir a trabajar, prendo la televisión para poner las noticias y tuve que cambiar de canales dos veces para asegurarme de que no se trataba de una película de terror”.

El puerto reanudó sus operaciones por completo después de que el canal quedó despejado en junio, pero la navegación no se recuperó de inmediato debido a que algunos de los barcos habían sido redirigidos mientras la cadena global de suministros realizaba ajustes tras el colapso.

“Casi seis meses después, el tráfico naval en el Puerto de Baltimore aún no ha vuelto a los niveles previos a la catástrofe”, escribieron los abogados de los estibadores en la demanda. “Los ingresos de la parte demandante dependían y siguen dependiendo por completo en el flujo de buques de carga que salen y entran del Puerto de Baltimore”.

La demanda fue presentada el martes a nombre de casi 2.200 integrantes del Sindicato Internacional de Estibadores.

El abogado Billy Murphy, quien representa a la parte demandante, señaló que buscan recuperar sus salarios perdidos además de ciertas compensaciones.

Murphy llevó a cabo una conferencia de prensa el jueves en la que tres de los demandantes hablaron de cómo les afectó el cierre del puerto. Aseguraron que su acceso a trabajos y prestaciones se basa en su experiencia, por lo que trabajar menos horas se traduce en menos ingresos.

“Todo lo que obtenemos lo adquirimos a través de las horas”, indicó Hale.

El Departamento de Justicia federal interpuso una demanda la semana pasada en la que brindó el recuento más detallado hasta la fecha de la serie de fallas en el Dali que dejaron indefensos a sus operadores y tripulantes ante el inminente desastre. Esa denuncia afirma que los sistemas mecánicos y eléctricos de la enorme embarcación habían sido “arreglados de forma improvisada” y habían recibido un mal mantenimiento, lo que culminó con una pérdida total de energía mientras se aproximaba al puente. Los intentos de la tripulación por restaurar la energía a tiempo también se vieron frustrados por otros problemas a bordo del barco.

LA NACION