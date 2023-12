escuchar

Se acerca el 31 de diciembre y con él varias preguntas sobre los locales que permanecerán abiertos durante una de las jornadas más complicadas del año. Desde compras a último momento hasta restaurantes para quienes no celebran esta fecha en su casa, miles de personas buscan respuestas sobre cuáles son los lugares que estarán operativos en Florida.

Si bien no todo estará abierto, varios restaurantes, supermercados, locales de comida rápida y farmacias, permanecerán en funcionamiento. Sin embargo, algunos negocios como los bancos, las empresas de mensajería como el servicio postal y otras cadenas grandes no operarán en esta fecha.

En Florida, The Cheesecake Factory permanecerá abierto el 32 de diciembre y el 1° de enero

A pesar de esto, siempre es recomendable verificar que el establecimiento que se desea visitar ofrezca información acerca de sus horarios de apertura y cierre, lo cual se puede hacer al visitar sus redes sociales o la página web.

En ese sentido, los restaurantes en Florida que tendrán las puertas abiertas el 31 de diciembre y el 1° de enero son Applebee’s, Bahama Breeze, Bar Louie, Bob Evans, Bonefish Grill, Boston Market, Buca Di Beppo, Buffalo Wild Wings, Carrabba’s Italian Grill, Cheddar’s Scratch Kitchen, The Cheesecake Factory, Chili’s, Cracker Barrel, Dave and Buster’s, Denny’s, Golden Corral, Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar y Fogo de Chao.

En Florida, iHop permanecerá abierto el 31 de diciembre y el 1° de enero

A esta numeración se le suman otros lugares como Hard Rock Cafe, Hooters, IHOP, Longhorn, The Melting Pot, Metro Diner, Perkins Restaurant & Bakery, Outback Steakhouse, Red Lobster, Romano’s Macaroni Grill, Ruby Tuesdays, Ruth’s Chris’s Steakhouse, Seasons 52, STK Steakhouse, T.G.I Friday’s, The Capital Grille, Waffle House y Yard House.

Los restaurantes de comida rápida que estarán abiertos en Florida el 31 de diciembre y el 1° de enero

Por otra parte, muchos lugares de comida rápida también funcionarán durante los dos días festivos y permanecerán abiertos al público. La lista inicia con Arby’s y le siguen Burger King, CAVA, Chick-Fil-A, Chipotle, Domino’s Pizza, Dunkin Donuts, Jimmy John’s, KFC, Krispy Kreme, McDonald’s, Noodles & Company, Panda Express, Panera Bread, Pilot Flying J, Popeyes, Sonic, Starbucks, Subway, Taco Bell, Steak N’ Shake, Wawa y Wendy’s.

Los locales de Walmart permanecerán abiertos en esta fecha Erik Verduzco - AP

Pero eso no es todo, ya que también habrá tiendas de comestibles y farmacias abiertas en estas fechas como lo son CVS, Publix, Sprouts, Target, The Fresh Market, Walgreens, Walmart y Whole Foods.

Por último, no todos los establecimientos estarán en funcionamiento en esta doble jornada de feriado, como es el caso de ALDI, BJ’s Wholesale Club, Costco, FedEx, Sam’s Club, Trader Joe’s, el Servicio Postal de Estados Unidos, edificios gubernamentales y los bancos, excepto los cajeros automáticos.