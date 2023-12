escuchar

La Navidad es un momento mágico y uno de los sitios más emblemáticos en los que se vive este espíritu es en Nueva York. Sus luces y sus decoraciones la transforman en un destino soñado para miles de personas en todo el mundo. En este contexto, fue Hugh Jackman, el famoso actor australiano, quien pasó por la ciudad norteamericana este 25 de diciembre y tuvo un pequeño inconveniente al visitar uno de los lugares más icónicos en estas fechas.

Es que el protagonista de El gran truco estuvo en el árbol de navidad del Rockefeller Center, una de las escenas tradicionales del diciembre neoyorquino, pero vivió un momento tenso cuando un guardia de seguridad lo retó por acercarse demasiado. “Recomiendo despertarse temprano en la mañana de Navidad y caminar un poco para ver el árbol en Rockefeller”, dijo Jackman en su cuenta de Instagram, donde posteo varias fotografías y videos de ese inolvidable momento. “Es hermoso y no está abarrotado de gente. Me metí en problemas con un guardia por haber atravesado la barrera, pero fue bueno y me dejó ir solo con una advertencia”, reveló el australiano.

El actor parece disfrutar de su primera Navidad de soltero en varias décadas, luego de su separación de Deborra-lee Furness, quien fue su pareja por más de 27 años. En sus redes sociales, compartió una foto junto con una gigantografía de Will Ferrell, que acompañó con el texto: “Si amigo”, así como una foto junto a un árbol de navidad con regalos y que usó para desearles a sus seguidores una muy feliz víspera de Navidad.

Es la primera navidad que vive el actor tras su divorcio

En los últimos meses, el actor estuvo muy activo en las redes sociales, donde se lo pudo ver viajar por el mundo con su familia, asistir a alfombras rojas e inclusive posteó un breve video antiguo de su entrenamiento para volver a protagonizar a su mítico personaje Wolverine, hace unos años, lo que hizo que miles de personas recordaran uno de sus papeles más reconocidos.

Estas son las primeras fiestas que Jackman vive luego de su sorpresivo divorcio en septiembre de este año, el cual fue un tema muy hablado en los últimos meses. De acuerdo a los rumores compartidos por una fuente cercana al actor en el periódico australiano New Idea, la relación era “dañina”, ya que ambos eran co-dependientes del otro. ”Tanto Hugh como Deb han estado trabajando en sí mismos y reconstruyéndose para la siguiente etapa de sus vidas”, afirmó la fuente.

En el artículo, también deslizaron que Jackman desea “encontrar el amor verdadero” y volver a casarse para “tener a su lado a una pareja especial”. En los últimos meses, se lo vio al lado de sus amigos Ryan Reynolds y Blake Lively en los palcos de los Kansas City Chief, donde también se encontraban Sophie Turner y Taylor Swift, quien había ido a ver jugar a su pareja Travis Kelce.

Hugh Jackman sale con Blake Lively y Ryan Reynolds en su cumpleaños en la ciudad de Nueva York. Splash News/The Grosby Group

“Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra mayor prioridad. Emprendemos este próximo capítulo con gratitud, amor y amabilidad. Apreciamos enormemente su comprensión a la hora de respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia navega por esta transición en todos los aspectos nuestras vidas”, firmaron en un comunicado ambos actores al momento de anunciar su separación, donde señalaron que su vida “está cambiando” y que este divorcio fue “para perseguir” su crecimiento individual.