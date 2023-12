escuchar

Hace unos días, el gobernador de Texas, Greg Abbott, marcó un fuerte desafío a las medidas fronterizas implementadas por el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al firmar tres legislaciones en materia de inmigración. La más criticada de ellas es la SB4, que incluso ahora mismo está siendo impugnada en los tribunales. Con ella, se permite que los encargados de la ley local arresten a los que ingresan ilegalmente al estado de la Estrella Solitaria vía México, una medida que pondría al político republicano en un cara a cara con el gobierno federal.

Desde antes de que Abbott firmara la ley, el contenido puso en alerta a organizaciones promigrantes, que manifestaron públicamente su rechazo. Sin embargo, también han reaccionado grupos menos esperados. Entre ellos, corporaciones policíacas e incluso sheriffs fronterizos que se opusieron a la legislación, expresando su preocupación sobre cómo podría abrumar las cárceles y tribunales locales.

La ley de Texas entraría en vigor en marzo. Expertos legales han dicho que esta iniciativa podría derivar en que la Corte Suprema revise un caso de 2012, de Arizona vs. Estados Unidos, en el que se decidió a favor del poder del gobierno federal, como la entidad encargada de la política migratoria.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha impulsado fuertes medidas contra la inmigración ilegal; los vuelos fueron la estrategia más reciente @GovAbbott

Al respecto de esta medida, David Donatti, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas (ACLU, por sus siglas en inglés), advirtió: “En nuestra opinión, Texas no tiene la autoridad para vigilar y procesar los delitos de inmigración. Iremos a un tribunal federal para que nunca puedan hacerlo”. En tanto que Ryan Urrutia, comandante de la patrulla de la Oficina del Sheriff del condado de El Paso, señaló, en declaraciones retomadas por The New York Times, que no apoyaban la legislación, por el temor de que sembrara desconfianza en la aplicación de la ley en la comunidad, de mayoría hispana.

A su vez, el sindicato de policías de Houston, a través de su director, Ray Hunt, habló con Univision de su postura: “Ningún inmigrante indocumentado en Houston debe temer, a menos que cometa un delito grave que lo haga terminar en manos de ICE (las siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”. Por lo tanto, algunas corporaciones ya dieron signos de división, lo que podría ser un problema al momento de ejecutar los lineamientos.

¿Cómo se aplicará la ley SB4?

Sobre cómo se aplicaría la medida, ante el temor de que se arreste a inmigrantes que llevan años y toda una vida construida en Estados Unidos, el representante y promotor, David Spiller, argumentó que la mayor parte de la aplicación de la ley estaría en la frontera, donde los oficiales podrían ser testigos de cómo la gente cruza. No obstante, Abbott también señaló que si bien esto es válido, podrían surgir excepciones específicas. Mientras firmaba la ley, ofreció un escenario en el que una persona contrabandista de migrantes podría ser rastreada y luego detenida con las personas que trasladó.

Promover esta medida podría beneficiar al gobernador republicano de Texas, debido a que actualmente hay descontento general sobre las políticas migratorias. Sin embargo, en contraste, algunos expertos también ven un escenario de descontrol que podría perjudicarlo. Para Ja’han Jones de MSBBC, esta medida es muy similar a la que se aplicó en Arizona. “Puedo dar fe del hecho de que la SB1070 cambió a amigos y vecinos, quienes temían que ellos o sus familias fueran atacadas por la policía local por su estatus migratorio, un trauma psicológico impuesto a miles de latinos y otros inmigrantes (...) La ley precipitó manifestaciones masivas, incluidas multitudes escolares que abandonaron sus aulas. Los artistas se negaron a actuar en Arizona y le costó millones en honorarios legales”, indicó. A su vez, manifestó que esto debería servir como recordatorio y advirtió que el caos podría perjudicar al gobernador texano.

Texas ha sido criticado por medidas históricas para fortalecer los esfuerzos de seguridad fronteriza Facebook Greg Abbott

A pesar de los análisis, Abbott ha sido contundente y calificó la legislación tan extrema como necesaria para alejar a los migrantes de Texas. “Esperamos una caída dramática: mucho más del 50%, tal vez el 75% de las personas que crucen la frontera ilegalmente dejarán de entrar en Texas”, prometió.