"Estos guantes no han tenido que trabajar mucho", bromea el portero Unai Simón

El portero español Unai Simón aseguró este domingo que los guantes que utilizó durante el Mundial de 2026 "no han tenido que trabajar mucho", una forma de resumir el dominio defensivo de la selección tras conquistar el título con una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final y recibir un solo gol en todo el torneo.

"Estos guantes solamente tienen el partido de la final. Al final, si pudiesen hablar todos los guantes con los que he competido en este Mundial, creo que al final te podrían decir que no han tenido que trabajar mucho (...). Creo que en ese sentido hay unos números que van a ser muy difíciles de superar", afirmó en zona mixta.

En todo caso, el guardameta del Athletic Club repartió el mérito entre todo el equipo y rechazó atribuirse el récord defensivo.

"No me achaco a mí individualmente, me achaco a todos los compañeros que han hecho posible aquel récord de imbatibilidad, en el que solo hayamos encajado un gol. Estoy muy orgulloso y muy agradecido a todos los compañeros", señaló.

Simón reconoció además que aún no asimila la conquista del título. "Yo creo que cuando lleguemos a España nos daremos cuenta de la locura que hemos hecho", dijo.

Sobre su seleccionador Luis de la Fuente, el golero destacó que "durante 51 días hay que ser un gestor del grupo" y se refirió al entrenador como "líder y ejemplo".

Sobre la final, admitió que España afrontó un primer tiempo condicionado por el temor a cometer errores ante Argentina, y situó el Mundial por encima de cualquier otro logro de la actual generación.

"Creo que, evidentemente, como ganar un Mundial no hay nada a nivel deportivo. No se puede comparar con la Eurocopa (...) ni con la Nations League (...), ganar un Mundial es único", sentenció.