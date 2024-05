Estos son los restaurantes de Chicago que ofrecen comida gratis a familias con niños: pizzas, hamburguesas y pastas

Escuchar

Salir a comer en EE.UU. puede representar un gran gasto, especialmente para aquellas familias con varios integrantes. Sin embargo, hay algunas alternativas que hacen más accesible esta experiencia. En específico, varios restaurantes de Chicago, en Illinois, ofrecen comida gratis para los niños. La oferta es variada y abarca desde lugares de pizza hasta hamburguesas.

En ese sentido, el blog On the go with for 4 kids in Tow recomendó una serie de establecimientos que permiten que los más chicos coman gratis, siempre y cuando los adultos consuman y paguen por ello. Según el relevamiento, “salir a comer en familia no es barato”, incluso a sitios de comida rápida, donde no se gasta menos de 50 dólares por un hogar tipo de cuatro integrantes.

En Chicago hay distintos lugares que permiten que los niños coman gratis; en Lavergne's Tavern el beneficio es los lunes User - Google Maps

Los mejores lugares para que los niños coman gratis en Chicago

Tabernas y bares

En su listado, el sitio coloca nombre, dirección y requisitos de cada restaurante. Por ejemplo, Lavergne’s Tavern, en el 6546 de la avenida Windsor, ofrece comida gratis para los chicos los lunes. En el portal web del lugar se puede ver que los aperitivos para compartir van desde US$6 hasta US$9, mientras que los platos principales cuestan entre US$14 y US$16.

En el pub Timothy O’Toole’s tienen una modalidad distinta: en sus locales, las comidas para niños cuestan US$1,99 los martes de 17 a 20 hs, siempre que estén acompañadas por la compra de un adulto. Para ellos, hay una variedad de hamburguesas como plato principal, además de postres como helados y brownie.

En Timothy O’Toole’s la comida para niños cuesta dos dólares con la compra de un plato para los padres User - Google Maps

Otras tabernas que aparecen en el listado son:

Ellyn’s Tap and Grill . En el 940 Roosevelt. Gratis los domingos con la compra de cada plato principal para adultos.

. En el 940 Roosevelt. Gratis los domingos con la compra de cada plato principal para adultos. Brook’s Kitchen and Tap . En el 1919 S. Meyers. Gratis los lunes con la compra de cada plato principal para adultos.

. En el 1919 S. Meyers. Gratis los lunes con la compra de cada plato principal para adultos. Rookie’s All-American Pub and Grill . Múltiples ubicaciones. Gratis los jueves con cada entrada para adultos comprada.

. Múltiples ubicaciones. Gratis los jueves con cada entrada para adultos comprada. Bennigan’s Irish Restaurant & Pub. En el 495 Airport Rd. Gratis los domingos, hasta tres por mesa.

En el 495 Airport Rd. Gratis los domingos, hasta tres por mesa. Miller’s Ale House. Múltiples ubicaciones. Comida gratis para niños por cada US$10 gastados, hasta dos por mesa.

Múltiples ubicaciones. Comida gratis para niños por cada US$10 gastados, hasta dos por mesa. Fox & Turtle. En el 400 E Orchard St. Gratis los lunes después de las 16. Con la compra de cada plato principal para adultos, hasta dos elementos gratuitos del menú infantil.

La pizzería Danny´s en Chicago permite que los niños coman gratis con la compra de un plato para adultos User - Google Maps

Cocina italiana y pizzas

En Danny’s Pizza ofrecen comida gratis para los niños con la compra de un plato para adultos. El local queda en el 231 Douglas Ave y tiene una variedad de opciones que, en la mayoría de los casos, no superan los US$10. Por su parte, Osteria Ottimo Ristorante Italiano, ubicado en el 16111 S LaGrange, utiliza el mismo sistema pero solamente los domingos.

Moretti’s, en el 9519 W Higgins, es un sitio con precios un poco más elevados, pero brindan varios platos de calidad. En este establecimiento, la comida es gratis para niños por cada US$20 que se gastan. Su especialidad es la pasta y el precio de cada orden se ubica entre los US$14 y los US$21.

Por último, está el caso de Frasca Pizzeria & Wine Bar, en el 3358 N Paulina. El menú para chicos es gratis todos los días de 16 a 18 hs e incluye alguna de estas opciones: pizza de queso, fideos o queso grillado. Para los adultos hay una variedad de platos, con entradas en US$6 y platos principales que no superan US$30.

