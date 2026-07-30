"Estoy en el Inter Miami por Messi", asegura Casemiro

En su presentación oficial con el Inter Miami, el brasileño Casemiro colmó de elogios este jueves a Lionel Messi, su feroz rival en la liga española y ahora capitán, hasta tildarlo de "dios del fútbol".

"Por supuesto, si estoy aquí es por él y para ayudarle a él y al Inter Miami", dijo el exmediocampista del Real Madrid sobre el astro argentino.

"Quiero disfrutar de estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande. Es uno de los dioses, si no el dios del fútbol", resumió el brasileño en una conferencia de prensa junto al dueño principal del Inter, Jorge Mas.

Casemiro, que aterriza en la MLS tras un periplo de cuatro años en el Manchester United, ya jugó sus primeros minutos con el Inter el sábado en un triunfo 1-0 ante Montreal en el que no participó Messi, que se encontraba de descanso tras la final del Mundial perdida con Argentina ante España.

"Leo fue el mejor jugador del Mundial", consideró el mediocampista de la selección brasileña, que durante años sostuvo duros enfrentamientos en la cancha con el argentino en los clásicos de la liga española entre Real Madrid y Barcelona.

"Soñaba todos los días con estar con él, con jugar junto a él", rememoró Casemiro, de 34 años.

"Yo sé que es imposible de parar. Nunca lo conseguí, siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros. Y en los dos entrenamientos que he tenido con él ya se transmitió que es imposible de parar", afirmó.

Sentado a su lado, Jorge Mas se felicitó por la llegada de una nueva figura de renombre mundial a Miami que refuerza sus posibilidades de repetir título en la MLS.

A su vez, Mas defendió la actuación de su club en el fichaje del brasileño, por el cual la MLS abrió una investigación por posible "manipulación".

Las pesquisas se centran en el llamado "derecho de descubrimiento", norma que otorga a un único equipo la prioridad de negociar el fichaje de un determinado jugador internacional de alto nivel, para evitar que franquicias de la MLS compitan entre ellas.

En este caso Casemiro estaba en la lista del LA Galaxy, con el que Mas aseguró haber contactado antes de negociar con el brasileño.

"Se hizo una acusación de manipulación, cuando en realidad no manipulamos absolutamente nada", defendió Mas. "Cumplimos las reglas al pie de la letra. No entablamos ninguna negociación ni conversación con Casemiro ni con sus representantes antes de hablar con la liga y con LA Galaxy".