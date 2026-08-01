Estrella de TV de EE.UU. pide ayuda para hallar a su madre tras supuestas notas de rescate

La popular presentadora de noticias estadounidense Savannah Guthrie apeló el sábado a cualquiera que pueda aportar una pista sobre la desaparición de su madre, tras la divulgación de dos supuestas notas de rescate.

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez en su casa en las afueras de Tucson, Arizona, la noche del 31 de enero. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a una persona enmascarada y con guantes merodeando por la zona, en un caso que ha captado la atención nacional y movilizado al FBI.

"Estamos suplicando ayuda", escribió Savannah Guthrie en una publicación en Instagram.

El viernes, la oficina del sheriff del condado de Pima (Arizona) divulgó dos presuntas notas de rescate enviadas a una estación de televisión local el 2 y el 6 de febrero. La primera exigía un rescate y amenazaba la vida de Guthrie. La segunda aseguraba que había fallecido por un problema cardíaco y que estaba enterrada en una zona silvestre.

Hasta ahora nada se sabe del paradero de la mujer, ni hay sospechosos identificados.

Los investigadores esperan que la difusión de las notas permita que alguien reconozca la escritura o ciertos patrones de lenguaje, o aporte información sobre comportamientos inusuales de una persona cercana.

En Instagram, Savannah Guthrie afirmó que su familia sigue aferrada a la esperanza, pero con el corazón "destrozado", y pidió que si "alguien sabe algo (...) sospecha algo (...) o ha notado algo diferente, extraño, inquietante o simplemente inusual", que cuente lo que sabe.

"Hay una manera de poner fin a esta situación y hacer lo correcto", subrayó.

Las autoridades ofrecen una recompensa y recuerdan que la información puede proporcionarse de forma anónima.