Estreno y adiós para Djokovic en un Cincinnati de alegrías para los jóvenes

Debut y despedida: el gigante serbio Novak Djokovic cayó este sábado en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, donde jóvenes como Martín Landaluce, Daniel Vallejo y Alexandra Eala avanzaron en una jornada de nuevo alterada por la lluvia

Disminuido por problemas físicos y el calor en Ohio, el dueño de 24 títulos de Grand Slam protagonizó una de las sorpresas del torneo al sucumbir ante el argentino Thiago Tirante por 2-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 44 minutos de juego

Nole, de 37 años, era una de las grandes atracciones del antepenúltimo Masters 1000 de la temporada tras las ausencias por lesión del número uno del mundo, Jannik Sinner, y del español Carlos Alcaraz

Pero fue efímera su presencia en el último torneo preparatorio para el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del año, que se jugará a finales de mes en Nueva York

Sin embargo, el actual número cinco de la ATP llegará a Flushing Meadows hecho un mar de interrogantes debido a su situación física. En Cincinnati, dio reiteradas muestras de dolor, tanto en sus rodillas como espalda

Y, por encima de todo, cayó ante un rival que esta semana ingresó por primera vez al Top-50

"Es la mejor victoria de mi carrera, creo que hice un buen trabajo dentro de la cancha y manejé muy bien los nervios jugando contra una leyenda como Novak", celebró un emocionado Tirante, de 25 años

- El renacer de Landaluce -

El platense enfrentará en la tercera ronda al español Martín Landaluce (67°), quien derrotó más temprano al semifinalista del pasado Roland Garros, el italiano Matteo Arnaldi

El madrileño de 20 años preservó la ventaja que tuvo en el arranque y se impuso 6-4, 4-6 y 6-4 tras dos horas y 33 minutos de juego

El partido, como todos los demás de la jornada matutina, tuvo una interrupción de hora y media por cuenta de las lluvias que han bañado el antepenúltimo Masters 1000 de la temporada desde los clasificatorios

Landaluce, que en su estreno derrocó al ex número cuatro del mundo Jack Draper, sepultó una mala racha de cinco torneos consecutivos sin ganar su segundo partido y se anotó su undécimo triunfo en Masters 1000

El triunfo del ibérico no fue el único de la nueva camada de tenistas, una lista que puede aumentar con la entrada en acción del español Rafael Jódar, decimosegundo favorito

El paraguayo Daniel Vallejo, número 70 de la ATP, apeó al monegasco Valentin Vacherot con un doble 6-3 y se matriculó por segunda vez en su carrera en la tercera ronda de un Masters 1000

Ya lo había conseguido en abril, en la arcilla de Madrid, donde fue despachado por el italiano Flavio Cobolli

Vallejo, de 22 años, buscará unos inéditos octavos de final ante el ganador entre el estadounidense Tommy Paul y el polaco Hubert Hurkacz

- Eala sin desafinar -

En el certamen femenino, de categoría WTA 1000, la local Amanda Anisimova ratificó su favoritismo como novena cabeza de serie al apear por 6-2 y 6-3 a la turca Zeynep Sönmez

La ex número tres del mundo pugnará por el pase a octavos ante una de las nuevas sensaciones del tenis, Alexandra Eala, decimoséptima preclasificada

"No nos hemos enfrentado todavía. Está teniendo una gran temporada, un año increíble y es una gran jugadora, con muchos fans", dijo Anisimova, número 10 de la WTA

La joven de 21 años, ganadora de su primer título profesional en Washington a comienzo de mes, avanzó gracias al retiro de Elena-Gabriela Ruse cuando la contienda iba 6-1 y 3-0 a su favor

Derrotada en octavos en Toronto por la suiza Belinda Bencic, antigua número cuatro mundial, Eala volvió a contar con la fiel fanaticada filipina que ya le demostró su apoyo durante la conquista de Washington

La jornada sabatina en el certamen femenino tiene como punto álgido el debut de la estadounidense Jessica Pegula, número tres del mundo, contra la helvética Simona Waltert