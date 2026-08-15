Préstamos de automóviles e hipotecas: el problema de la deuda que amenaza al sueño americano

En medio de un contexto inflacionario, cada vez más estadounidenses registran problemas de deuda con atrasos en los pagos de préstamos de automóviles e hipotecas, según datos recientes. En el caso de los créditos para vivienda, los atrasos de al menos 30 días alcanzaron su mayor nivel desde 2015, mientras que la morosidad grave en préstamos para automóviles llegó a su máximo desde 2010.

Morosidad en EE.UU.: aumentan los atrasos en hipotecas y préstamos para automóviles

La economía de los hogares estadounidenses está en un punto límite, con deudas acumuladas y un panorama más complejo para cumplir con las obligaciones pendientes. De acuerdo con el Informe Trimestral sobre Deuda y Crédito de los Hogares de la Reserva Federal de Nueva York, algunos indicadores de morosidad superaron niveles registrados en años anteriores.

La morosidad en préstamos hipotecarios y automotrices de estadounidenses alcanzó sus niveles más altos en una década, según datos recientes Imagen ilustrativa generada con IA

En el caso de las hipotecas, el número de estadounidenses con atrasos de al menos 30 días alcanzó su nivel más alto desde 2015. Asimismo, la proporción de personas que incurrieron en morosidad grave —un atraso de 90 días o más— en sus préstamos para automóviles también fue la más alta desde 2010.

Los datos reflejan lo que los investigadores de la Reserva Federal de Nueva York describen como una “economía en K”, donde los resultados financieros de las personas más ricas divergen drásticamente de los de aquellos con menos recursos.

El análisis detalla que la deuda total de los hogares disminuyó en US$13.000 millones para alcanzar un total de US$18,8 billones en el segundo trimestre, una caída del 0,1%. Sin embargo, el estudio también resalta que la transición a la morosidad temprana aumentó para los préstamos para automóviles e hipotecas.

Préstamos para automóviles en EE.UU.: por qué preocupa el aumento de la morosidad

Los expertos consideran que el aumento de la morosidad en los préstamos para automóviles es una señal de alerta, ya que los estadounidenses suelen priorizar estos pagos por ser el vehículo esencial para acudir al trabajo.

“Por lo general, las personas no dejan de pagar estos préstamos hasta que enfrentan verdaderas presiones financieras. Para muchos estadounidenses, el automóvil es lo que les permite ir al trabajo y continuar con su vida cotidiana”, expresó al respecto Matt Schulz, analista de finanzas del consumidor de LendingTree, en diálogo con CNN.

A pesar de la presión financiera, durante el segundo trimestre se registró una cifra récord de US$211.000 millones en nuevos préstamos para automóviles, impulsada en parte por precios de vehículos históricamente altos.

Los investigadores de la Reserva Federal señalaron que quienes tienen menos recursos presentan un mayor riesgo de atrasarse en sus pagos. “Hay muchos hogares que viven al día y basta con que les ocurra una sola cosa para que puedan atrasarse en sus pagos”, explicaron.

Deuda de los hogares en EE.UU.: qué pasó con hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos para automóviles

La investigación de la Reserva Federal de Nueva York determinó que los saldos hipotecarios disminuyeron en US$74.000 millones para alcanzar los US$13,1 billones. No obstante, según los analistas, este efecto se atribuyó a un vacío temporal en los reportes crediticios cuando la administración de una hipoteca pasa de una empresa de servicing a otra.

Por este motivo, es probable que los números se reviertan en el próximo trimestre. Sin estos cambios, se habría generado un aumento de US$ 61.000 millones, o un 0,3%, en el saldo total de la deuda.

En el último trimestre, los saldos de las tarjetas de crédito en Estados Unidos aumentaron en US$21.000 millones Freepik

Asimismo, la deuda incrementó en la mayoría de las categorías. Los saldos de las líneas de crédito sobre la propiedad de la vivienda aumentaron en US$13.000 millones para alcanzar un total de US$459.000 millones. En tanto, los de las tarjetas de crédito aumentaron en US$21.000 millones para situarse en US$1,26 billones.

Según los expertos citados por CNN, ahora se espera que los saldos de deuda aumenten e incluso alcancen máximos históricos.