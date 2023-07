Estudió medicina en Argentina, lavó platos en EE.UU., donde ahorraba 2000 dólares por mes, pero decidió volver

escuchar

Es difícil no haber escuchado jamás hablar del “sueño americano”. Se trata de migrar a Estados Unidos con la esperanza puesta en que, una vez que se ponga un pie allá, habrá mejores oportunidades de trabajo y de calidad de vida. De hecho, muchos sostienen que no es necesario ser profesional para tener éxito. Recientemente, un joven argentino se hizo viral en redes sociales luego de compartir cómo fue su experiencia al llegar a la nación norteamericana.

Franco Presti es un argentino de 23 años que a fines del año pasado tomó la decisión de probar suerte en Estados Unidos. El joven armó sus valijas y bajo la modalidad del programa Work and Travel, a través del cual podía trabajar de forma temporaria y legal, viajó a Warren, una ciudad del estado de Vermont, al norte del país.

Pocos días antes de abordar el avión en la Argentina con destino a Estados Unidos, Presti se recibió de médico, una carrera que logró en el tiempo que se propuso, pero que también “lo desgastó física y emocionalmente” como sostuvo en uno de los videos que publicó en su cuenta de TikTok, donde narró su experiencia de vida y trabajo en Warren.

Franco contó cómo fue su experiencia en EE.UU.

En ese sentido, el joven precisó que su viaje a Estados Unidos no tuvo como fin comenzar el proceso de revalidar su carrera. Siempre quiso tener la experiencia de vivir fuera de la Argentina y finalmente pudo vivirla en primera persona. No obstante, no fue como él esperaba.

Si bien en otro de los clips precisó que ganaba 3000 dólares al mes dentro de una cocina lavando platos, gastaba US$450 en el alquiler de la vivienda que compartía, aproximadamente US$300 en alimentos y podía darse “el gusto” de comprarse ropa con otros US$150. De esta manera, sostuvo que ahorraba 2000 dólares al mes, ya que no pagaba por el transporte, pero no precisó el motivo.

Franco narró en TikTok cuánto logró ahorrar en su experiencia en EE.UU.

En otros videos en su cuenta se lo pudo ver disfrutar de los paisajes de invierno que Vermont ofrecía y compartió que disfrutaba poder comprarse cosas sin que su bolsillo quedara completamente vacío. Sin embargo, para Presti, la calidez y el sentido de la amistad que se tiene en la Argentina era único.

En su opinión, a diferencia de la Argentina, en EE.UU. la parte social, de relacionarse, de hacer amigos, de compartir, era muy diferente a lo que él acostumbraba en su país de origen. De hecho, en uno de los videos manifestó que no podía asegurar cuánto gastaba en salir a tomar algo, porque en la zona donde vivía no había bares cerca.

El argentino Franco Presti explicó por qué decidió trabajar de forma temporaria en Estados Unidos TikTok/@francopresti99

Asimismo, expresó que la gente no solía saludarse cuando llegaba al trabajo, ni tampoco solían charlar entre ellos mientras llevaban a cabo las labores. De esa manera, menos aún compartían una bebida en conjunto como el mate, tradicional en su lugar natal.

Franco, que tenía pasaje de regreso para cuando acabara su programa de trabajo, en abril, contó que no podía esperar a regresar a la Argentina. Reconoció lo valioso de la experiencia, pero volvió a su país para quedarse.

LA NACION