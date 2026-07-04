"Etapa superada", celebra Deschamps tras triunfo de Francia ante Paraguay

Didier Deschamps calificó de "bonita etapa superada" el triunfo por 1-0 ante un aguerrido Paraguay que puso al actual vicecampeón del mundo en cuartos de final del Mundial, donde enfrentará a Marruecos.

Mbappé, de penal a los 70 minutos, abrió a una férrea defensa paraguaya que llevó al límite a uno de los grandes favoritos a definir la Copa.

"Es una bonita etapa superada; siempre es complicado frente a estos equipos sudamericanos y estoy muy contento de que el grupo haya hecho esto esta noche", dijo el DT al finalizar el encuentro en Filadelfia.

"Está claro que si en las dos ocasiones del final hubiéramos tenido la oportunidad de marcar, habría sido más tranquilo, pero el equipo juega con todos los resortes posibles", comentó Deschamps.

El entrenador destacó el "excelente estado de ánimo" de su plantel y que hicieron "lo que teníamos que hacer" para enfrentar en cuartos de final a Marruecos, viejos conocidos de los Bleus.