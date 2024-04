Etel Adnan: quién es la artista que se recuerda Google en su doodle de hoy

Escuchar

Con la creatividad que caracteriza a los diseñadores gráficos de Google, uno de los buscadores web más importantes del mundo decidió honrar en esta oportunidad a Etel Adnan. Este lunes 15 de abril se honró la obra de esta poeta y artista a través de un doodle con su imagen, que fue dibujado por Olivia Huynh.

Adnan, nacida en Beirut, Líbano en 1925, tuvo que esperar a la vejez para liberarse de las etiquetas del exotismo con las que muchos intentaron definir su prolífica carrera artística. Según consignó El País, esta escritora, periodista, poeta y pintora obtuvo el reconocimiento del mundo del arte ya tenía más de 80 años.

El doodle de Google en honor a Etel Adnan Google

“Este doodle rinde homenaje a la poeta y artista libanesa-estadounidense Etel Adnan, considerada una de las autoras árabes estadounidenses más destacadas de su época”, se lee en el sitio web de doodles del motor de búsqueda.

Google presenta su doodle varias veces al año para honrar a personajes de todas las artes y ciencias y reforzar su aporte a la humanidad, centrándose a menudo en héroes y heroínas anónimos. Entre algunas de las personas que se homenajearon anteriormente destacan Lola Beltrán, cantante y actriz mexicana, y Casimir Funk, bioquímico de origen polaco, considerado uno de los primeros en formular el concepto de vitaminas.

Qué dice la reseña biográfica de Google sobre Etel Adnan

Como sucede cada vez que Google crea un doodle para homenajear a un personaje, a continuación se transcribe la reseña que el motor de búsqueda publicó este lunes 15 de abril para homenajear a Etel Adnan:

“Adnan era hija de madre griega y padre turco que eran inmigrantes en el Líbano. Tuvo una educación diversa, ya que hablaba griego y turco en casa, asistió a una escuela de francés y vivió en un país principalmente de habla árabe.

Etel Adnan, considerada una de las autoras árabes estadounidenses más destacadas de su época Photographer: Samuel Kirszenbaum

A los 23 años, Adnan se mudó a Francia para estudiar filosofía y arte en la Universidad de París y luego migró a Estados Unidos para continuar sus estudios en la Universidad de California Berkeley y Harvard. Finalmente, regresó al Líbano para trabajar como periodista y editora de los diarios Al Safa y L’Orient le Jour, donde ayudó a desarrollar una sección dedicada a la cultura en el Líbano y Medio Oriente.

Con el paso del tiempo, Adnan profundizó en el mundo del arte visual y obtuvo elogios generalizados por sus vibrantes pinturas abstractas, inspiradas en los paisajes de California y el Líbano. Hoy en día, su arte se puede encontrar en museos y galerías de todo el mundo, desde París hasta Beirut, desde Hong Kong hasta Londres y más allá.

"Explosion Florale", una de las obras de Etel Adnan sfmoma.org

Como escritora, sus novelas y poemas exploraron temas de identidad, memoria, feminismo y la experiencia humana. Estas obras escritas abarcaron idiomas, culturas y continentes, reflejando las muchas identidades y experiencias que tuvo. Es autora de varios libros y colecciones de poesía como Moonshots (1966), Sitt Marie Rose (1978), Paris, When It’s Naked (1993) y Master of the Eclipse (2009), entre otros.

Una muestra de las obras de Etel Adnan en el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMoMa) en 2018 sfmoma.org

Las contribuciones de Etel Adnan a las artes le valieron varios premios y reconocimientos diferentes, incluido el Premio Literario Lambda en 2013, el Chevalier des Arts et des Lettres de Francia en 2014, el Premio de Poesía Griffin Lifetime Recognition Award en 2020 y más. Deja un rico legado de logros artísticos y literarios que continúan capturando e inspirando al público de hoy”.