¿Éxodo?: Nueva York no recupera sus números de población luego de que algunos eligieran otras ciudades

Aunque Nueva York todavía es la ciudad más poblada de Estados Unidos, desde hace meses, una tendencia es visible en su territorio, con cada vez más personas que deciden irse de allí. Entre los factores que contribuyen a este fenómeno, se encuentra la pandemia de covid, los altos precios de los alquileres y de la vida en general, así como los hábitos de trabajo y ocio. No obstante, no todos se quiere privar de probar su suerte y todavía algunos llegan para instalarse en las calles de la Gran Manzana.

La pandemia desencadenó la migración fuera de la ciudad de Nueva York porque se cerraron todas esas posibilidades de entretenimiento que son características de sus calles. Entre abril de 2020 y julio de 2022, la población estimada se desplomó de 8,80 millones a 8,34 millones. Es decir, hubo una caída de 468 mil residentes, que es casi el 5,3% del total de la ciudad. Gran parte de esos registros, señala Moneywise, ocurrieron entre 2020 y 2021, lo que sugiere que la crisis de salud y el cambio en las tendencias de trabajo pudieron haber tenido un papel importante en la salida.

Nueva York y otras grandes ciudades han tenido bajas en su población Unsplash

El condado que abarca Manhattan sumó más de 17.000 residentes nuevos en un período que finalizó el pasado mes de julio, luego de haber perdido casi 111 mil personas en el anterior, de acuerdo con estimaciones publicadas por la Oficina del Censo de EE.UU. Esa baja fue una de las mayores en la población urbana a causa de la pandemia.

En contraparte, el condado de Maricopa, en Arizona, según retomó AP, registró el mayor incremento de población de EE.UU., con casi 57.000 nuevos residentes el año pasado. En este caso, la migración interna fue la causa principal. Por otro lado, el condado de Harris, Texas, le siguió con más de 45.000 nuevos residentes impulsados por las llegadas internacionales y los aumentos naturales.

El condado de Los Ángeles, el más poblado de Estados Unidos, con 9,7 millones de habitantes, fue el que más residentes perdió el año pasado. Por otro lado, los de mayor afluencia fueron: el condado de Miami-Dade, Florida, y el condado de Harris, Texas.

El condado de Miami-Dade ha incrementado su población Unsplash

El crecimiento de Manhattan fue impulsado por la migración internacional y, en menor medida, por la nacional. Además, los nacimientos superaron a las defunciones. Esta tendencia se produjo a pesar del aumento de los alquileres y de que muchas personas volvieron a las oficinas. “Hubo una avalancha de gente que regresó a la ciudad una vez que la pandemia empezó a remitir y eso hizo subir los alquileres”, declaró Daniel Akerman, agente inmobiliario de Nueva York. “La gente siempre quiere vivir en Manhattan”.

No obstante, a pesar de esos aumentos, el condado de Nueva York aún registraba una baja de población de casi 98.000 residentes el pasado mes de julio en comparación con abril de 2020, cuando el covid se propagó, causando la huida de miles de personas. Los condados circundantes siguieron perdiendo población el año pasado. Los tres que engloban el Bronx, Brooklyn y Queens registraron uno de los mayores descensos de población de EE.UU., con bajas de entre 40.000 y 50.000 residentes, de acuerdo con AP. Por lo tanto, “todavía no es un año de recuperación”, según el profesor emérito de sociología de la City University of New York, Andrew Beveridge.

¿A dónde fueron los residentes en EE.UU.?

De acuerdo con datos del censo, los residentes que las grandes ciudades perdieron se fueron estados del Sur: Georgetown, Texas, tuvo un aumento en su población del 14,4% solo en 2022. En tanto que el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos motorizados de Florida registró que más de 126 mil neoyorquinos se mudaron al estado e intercambiaron su licencia de conducir.

