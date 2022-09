Explicó si “vale la pena” emigrar a Estados Unidos y dejó un consejo vital para los que quieren hacerlo

Después de haber llegado a Estados Unidos hace cuatro años, Ángel ya tiene toda la experiencia necesaria para poder dar consejos sobre cómo es su vida allí. Arribó con la esperanza de “sacar adelante a su familia” y compartió que para lograr su objetivo no pudo perder de vista algunos aspectos. Desde su punto de vista, todo es cuestión de actitud y de mentalidad, así que dio sus mejores tips para todos los que van en busca del tan anhelado sueño americano.

Ángel es originario de Colombia, país en donde dejó a toda su familia. Fue ese dolor que le causó estar lejos de las personas que ama el que convirtió en motivación para salir a trabajar desde tempranas horas de la mañana y “echar pa’lante”, como dijo. Hizo un video para TikTok (@angel_pibe_), donde declaró que ahora vivir en Estados Unidos es una “moda” y que algunas personas solo acuden para presumir el dinero que ganan.

Aunque también reconoció que cada caso es distinto: “Todos venimos aquí con propósitos diferentes, pero con un mismo objetivo, que es romperla en este país”, aseguró Ángel.

El consejo de un colombiano que trabaja en Estados Unidos

Su máximo consejo para todos los extranjeros que desean seguir sus pasos es que lleguen con la mentalidad de progresar, ahorrar y pensar en un futuro mejor. Esto en lugar de gastarse el dinero apenas lo obtienen, para después presumir en redes sociales las nuevas adquisiciones. Consideró que todo puede lograrse, pero con base en el trabajo duro.

En esa línea, una usuaria hizo un comentario que Ángel calificó como acertado: “Mi esposo está en Closter, New Jersey y dice que todo es mental. Está ahorrando y camina al trabajo, se prepara su comida y sigue con su mismo celular”, describió. Este fue el ejemplo perfecto para que el tiktoker lanzara su consejo estrella: “Así es, empezando no podemos gastar en cosas que no necesitamos”.

Otros tips para vivir en Estados Unidos

Además de exhortar a la gente a no gastar de inmediato el dinero y cuidar la economía, el colombiano dio otras recomendaciones muy necesarias desde su perspectiva. Con los años de experiencia que él tiene en EE.UU., consideró que hay cosas más importantes: “Se supone que venimos aquí a dar un brinco, no a quedarnos estancados como éramos”, dijo.

El tiktoker consideró que para vivir en Estados Unidos también hay que acoplarse a las reglas de ese país GREG BAKER - AFP

Por ello, enlistó algunos aspectos que hay que tener en la mente al momento de emigrar a esa nación a trabajar: “Si eres una persona que cree que el gobierno todo te lo va a dar, no vengas... Si eres una persona que se levanta a las 11.00 de la mañana, no vengas”, fueron algunos de los primeros tips que dio.

Para él, se debe residir en el país norteamericano solo si se tiene la mentalidad de salir adelante y lograr una mejor calidad de vida. En su caso, aseguró que ha llegado a tener hasta dos o tres trabajos porque su meta es “hacerse de sus cositas” y sacar a su familia adelante.

Finalmente, recomendó a todos ajustarse a las leyes de EE.UU. y ser un ciudadano correcto, para que así la estadía en ese lugar sea más llevadera.