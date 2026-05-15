Exsecretario de Seguridad de Sinaloa acusado de narcotráfico fue detenido en Arizona

El exsecretario de Seguridad del estado mexicano de Sinaloa fue detenido en Arizona y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico y tráfico de armas, de acuerdo con documentos judiciales estadounidenses consultados este viernes por la AFP.

Gerardo Mérida Sánchez, de 66 años, fue arrestado el lunes, presentado ante un juez y trasladado de inmediato a Nueva York, donde ingresó en una cárcel federal en Brooklyn, de acuerdo con un registro de la Oficina de Prisiones.

El gobierno mexicano aseguró en un mensaje en la red social X que el exfuncionario ingresó a Estados Unidos por la garita fronteriza de Nogales el lunes 11 de mayo.

Esta detención se enmarca en las investigaciones de la fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York, que ha acusado al actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Mérida Sánchez y a otras ocho personas de trabajar con el cártel de Sinaloa para distribuir "cantidades masivas" de narcóticos en Estados Unidos.

El gobernador ha negado de manera "categórica y absoluta" los cargos de narcotráfico.

Rocha Moya gobierna desde 2021 Sinaloa, donde dos facciones del cártel del mismo nombre disputan una guerra a muerte que ha dejado miles de muertos.

El cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas extranjeras por el gobierno del presidente Donald Trump.

México ha pedido al gobierno Trump pruebas concluyentes de esos cargos de narcotráfico contra el gobernador, que es una de las personalidades políticas de peso dentro del partido político en el poder, el izquierdista Morena.