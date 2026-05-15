El Banco de México lanzó 12 monedas inspiradas en el Mundial 2026: cómo son y cuánto cuestan
Las piezas conmemorativas también podrán adquirirse en EE.UU. a través de distribuidores autorizados especializados en metales preciosos y numismática
- 3 minutos de lectura'
El Banco de México (Banxico) puso en circulación 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. La serie incorpora ejemplares inspirados en las tres sedes latinoamericanas del certamen —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— junto con una edición especial dedicada al país organizador.
Cuáles son las 12 monedas del Mundial 2026 lanzadas por Banxico
Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se comercializarán en tres versiones diferentes: piezas bimetálicas de circulación corriente, acuñaciones de oro puro de un cuarto de onza (7,7 gramos) y ejemplares elaborados en plata fina de 1 onza (31,1 gramos).
Según el comunicado oficial publicado por Banxico, las piezas quedarán bajo las siguientes denominaciones:
|Valor nominal
|Diseño
|Material
$20
Ciudad de México
Bimetálica
$25
Ciudad de México
Oro puro
$10
Ciudad de México
Plata fina
$20
Guadalajara
Bimetálica
$25
Guadalajara
Oro puro
$10
Guadalajara
Plata fina
$20
Monterrey
Bimetálica
$25
Monterrey
Oro puro
$10
Monterrey
Plata fina
$20
México
Bimetálica
$25
México
Oro puro
$10
México
Plata fina
Las acuñaciones bimetálicas tienen valor nominal de $20 y son de curso legal. Es decir, podrán utilizarse dentro del sistema bancario mexicano.
Por su parte, las versiones de oro puro y plata fina tendrán un precio de venta superior a las denominaciones que presentan debido al contenido de metales preciosos utilizado en su elaboración. El Banco de México todavía no informó cuánto costarán estas emisiones ni cuántas unidades serán puestas en circulación.
Las características de las monedas emitidas
Todas las piezas muestran en el anverso el Escudo Nacional junto a la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. Los reversos incorporan elementos vinculados con el fútbol y referencias culturales o urbanas relacionadas con cada sede.
Las monedas de circulación corriente poseen forma dodecagonal, diámetro de 30 milímetros y peso de 12,67 gramos. Además, cuentan con núcleo de alpaca plateada y anillo perimétrico de bronce-aluminio.
Las piezas de oro puro tienen un acabado espejo y diámetro de 23 milímetros. Finalmente, las acuñaciones de plata fina también tienen acabado espejo y alcanzan los 40 milímetros de diámetro.
Banxico también incorporó elementos de seguridad como el microtexto “MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA” y una imagen latente con la silueta de la República Mexicana. A su vez, los diseños incorporan referencias culturales, históricas y naturales:
- Las emisiones dedicadas a Ciudad de México incorporan un ajolote junto al Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes.
- Las versiones inspiradas en Guadalajara muestran un jimador acompañado por un balón y los Arcos de Zapopan.
- En el caso de Monterrey, los diseños incluyen un futbolista, la Fuente El Crisol y el Cerro de la Silla.
- Las piezas alusivas a México presentan flores de cempasúchil, nochebuenas, mariposas monarca y un jaguar junto a un balón de fútbol. La variante de plata también incorpora la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá y la “Calavera Garbancera” de José Guadalupe Posada.
¿Dónde comprar las monedas del Mundial 2026 en México?
La institución financiera informó que la distribución nacional se realizará mediante bancos comerciales y establecimientos autorizados. Entre los principales puntos de venta aparecen:
|Distribuidor
|Ciudad
|Dirección
Banco Azteca
Ciudad de México
Insurgentes 3579, Torre 3, Planta Baja, Villa Olímpica, Tlalpan
Banorte
Ciudad de México
Prolongación Paseo de la Reforma 1230, piso 4, Santa Fe, Cuajimalpa
Banregio
San Pedro Garza García, Nuevo León
Avenida Pedro Ramírez Vázquez 200, Parque Corporativo Ucaly
BBVA México
Ciudad de México
Paseo de la Reforma 510, piso 15, colonia Juárez
Casa de Moneda de México
Ciudad de México
Paseo de la Reforma 295, Planta Baja, colonia Cuauhtémoc
MIDE
Ciudad de México
Tacuba 17, esquina Bolívar, colonia Centro
Soluciones Ecológicas en Metales
Ciudad de México
Río Lerma 333, colonia Cuauhtémoc
Monedas Briggs
Guadalajara, Jalisco
Avenida México 3300, Plaza México
Los distribuidores habilitados para adquirirlas en Estados Unidos
Para el mercado internacional, Banxico utilizará compañías privadas especializadas en monedas y metales preciosos. Entre los distribuidores autorizados en Estados Unidos figuran:
|Empresa
|Ciudad
|Dirección
A-Mark Precious Metals Inc.
El Segundo, California
2121 Rosecrans Avenue, Suite 6300
APMEX, Inc.
Oklahoma City, Oklahoma
226 Dean A. McGee Avenue
Dillon Gage Metals
Addison, Texas
15301 Dallas Parkway, Suite 200
Panda America
Torrance, California
19675 Mariner Avenue
Pat Stovall MCB
Houston, Texas
13165 W. Lake Houston Pkwy, Suite 1
Scottsdale Mint
Scottsdale, Arizona
20701 North Scottsdale Road, Suite 107-266
SD Bullion, Inc.
Toledo, Ohio
5151 Monroe St Ste 107
Upstate Coin & Gold
Centennial, Colorado
12353 E. Easter Avenue
Banxico recomienda consultar disponibilidad directamente con cada distribuidor autorizado.
Otras noticias de Agenda EEUU
Después de Maduro. Revelan la imputación que EE.UU. haría contra Raúl Castro por el derribo de avionetas en 1996
En vivo. Noticias de Florida DeSantis espera la decisión de un juez sobre el mapa electoral
En mayo 2026. Actualizaciones del DMV: qué se sabe de las licencias comerciales en California y Nueva York
- 1
La nueva norma del Uscis que entra en vigor este 29 de mayo e impone un pago de US$100 a migrantes
- 2
Avanza el ICE en California: son vendedores ambulantes y fueron detenidos por agentes migratorios sin explicación
- 3
Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense: las reglas del Uscis que cambian en mayo de 2026
- 4
El fenómeno que se espera en las próximas horas y que instalará tormentas severas en Texas