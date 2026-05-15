El Banco de México lanzó 12 monedas inspiradas en el Mundial 2026: cómo son y cuánto cuestan

El Banco de México (Banxico) puso en circulación 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá. La serie incorpora ejemplares inspirados en las tres sedes latinoamericanas del certamen —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— junto con una edición especial dedicada al país organizador.

Cuáles son las 12 monedas del Mundial 2026 lanzadas por Banxico

Las monedas conmemorativas del Mundial 2026 se comercializarán en tres versiones diferentes: piezas bimetálicas de circulación corriente, acuñaciones de oro puro de un cuarto de onza (7,7 gramos) y ejemplares elaborados en plata fina de 1 onza (31,1 gramos).

Los diseños de Ciudad de México destacan símbolos como el ajolote, el Templo Mayor y el Palacio de Bellas Artes

Según el comunicado oficial publicado por Banxico, las piezas quedarán bajo las siguientes denominaciones:

Valor nominal Diseño Material $20 Ciudad de México Bimetálica $25 Ciudad de México Oro puro $10 Ciudad de México Plata fina $20 Guadalajara Bimetálica $25 Guadalajara Oro puro $10 Guadalajara Plata fina $20 Monterrey Bimetálica $25 Monterrey Oro puro $10 Monterrey Plata fina $20 México Bimetálica $25 México Oro puro $10 México Plata fina

Las acuñaciones bimetálicas tienen valor nominal de $20 y son de curso legal. Es decir, podrán utilizarse dentro del sistema bancario mexicano.

Por su parte, las versiones de oro puro y plata fina tendrán un precio de venta superior a las denominaciones que presentan debido al contenido de metales preciosos utilizado en su elaboración. El Banco de México todavía no informó cuánto costarán estas emisiones ni cuántas unidades serán puestas en circulación.

Las características de las monedas emitidas

Todas las piezas muestran en el anverso el Escudo Nacional junto a la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”. Los reversos incorporan elementos vinculados con el fútbol y referencias culturales o urbanas relacionadas con cada sede.

Las monedas bimetálicas de $20 podrán utilizarse como dinero de curso legal dentro del sistema bancario mexicano Captura de Banxico

Las monedas de circulación corriente poseen forma dodecagonal, diámetro de 30 milímetros y peso de 12,67 gramos. Además, cuentan con núcleo de alpaca plateada y anillo perimétrico de bronce-aluminio.

Las piezas de oro puro tienen un acabado espejo y diámetro de 23 milímetros. Finalmente, las acuñaciones de plata fina también tienen acabado espejo y alcanzan los 40 milímetros de diámetro.

Banxico también incorporó elementos de seguridad como el microtexto “MÉXICO TRIPLE SEDE MUNDIALISTA” y una imagen latente con la silueta de la República Mexicana. A su vez, los diseños incorporan referencias culturales, históricas y naturales:

Las emisiones dedicadas a Ciudad de México incorporan un ajolote junto al Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes.

incorporan un ajolote junto al Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes. Las versiones inspiradas en Guadalajara muestran un jimador acompañado por un balón y los Arcos de Zapopan.

muestran un jimador acompañado por un balón y los Arcos de Zapopan. En el caso de Monterrey , los diseños incluyen un futbolista, la Fuente El Crisol y el Cerro de la Silla.

, los diseños incluyen un futbolista, la Fuente El Crisol y el Cerro de la Silla. Las piezas alusivas a México presentan flores de cempasúchil, nochebuenas, mariposas monarca y un jaguar junto a un balón de fútbol. La variante de plata también incorpora la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá y la “Calavera Garbancera” de José Guadalupe Posada.

Todas las piezas incluyen el Escudo Nacional en el anverso y diseños vinculados con el fútbol y la identidad cultural mexicana en el reverso Captura de Banxico

¿Dónde comprar las monedas del Mundial 2026 en México?

La institución financiera informó que la distribución nacional se realizará mediante bancos comerciales y establecimientos autorizados. Entre los principales puntos de venta aparecen:

Distribuidor Ciudad Dirección Banco Azteca Ciudad de México Insurgentes 3579, Torre 3, Planta Baja, Villa Olímpica, Tlalpan Banorte Ciudad de México Prolongación Paseo de la Reforma 1230, piso 4, Santa Fe, Cuajimalpa Banregio San Pedro Garza García, Nuevo León Avenida Pedro Ramírez Vázquez 200, Parque Corporativo Ucaly BBVA México Ciudad de México Paseo de la Reforma 510, piso 15, colonia Juárez Casa de Moneda de México Ciudad de México Paseo de la Reforma 295, Planta Baja, colonia Cuauhtémoc MIDE Ciudad de México Tacuba 17, esquina Bolívar, colonia Centro Soluciones Ecológicas en Metales Ciudad de México Río Lerma 333, colonia Cuauhtémoc Monedas Briggs Guadalajara, Jalisco Avenida México 3300, Plaza México

Banxico lanzó 12 monedas conmemorativas en versiones bimetálicas, de oro puro y de plata fina Captura de Banxico

Los distribuidores habilitados para adquirirlas en Estados Unidos

Para el mercado internacional, Banxico utilizará compañías privadas especializadas en monedas y metales preciosos. Entre los distribuidores autorizados en Estados Unidos figuran:

Empresa Ciudad Dirección A-Mark Precious Metals Inc. El Segundo, California 2121 Rosecrans Avenue, Suite 6300 APMEX, Inc. Oklahoma City, Oklahoma 226 Dean A. McGee Avenue Dillon Gage Metals Addison, Texas 15301 Dallas Parkway, Suite 200 Panda America Torrance, California 19675 Mariner Avenue Pat Stovall MCB Houston, Texas 13165 W. Lake Houston Pkwy, Suite 1 Scottsdale Mint Scottsdale, Arizona 20701 North Scottsdale Road, Suite 107-266 SD Bullion, Inc. Toledo, Ohio 5151 Monroe St Ste 107 Upstate Coin & Gold Centennial, Colorado 12353 E. Easter Avenue

Banxico recomienda consultar disponibilidad directamente con cada distribuidor autorizado.