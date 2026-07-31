ExxonMobil y Chevron logran beneficios extraordinarios por guerra en Oriente Medio

Los gigantes petroleros estadounidenses ExxonMobil y Chevron registraron beneficios extraordinarios en el segundo trimestre de 2026, un reflejo de la importante mejoría en las condiciones del negocio por la guerra en Oriente Medio, que compensó con creces los efectos negativos en ambas compañías.

ExxonMobil obtuvo beneficios de 14.500 millones de US$, más del doble de lo logrado en el segundo trimestre de 2025, impulsados por el fuerte aumento de los precios del petróleo y márgenes de refinación récord, según los resultados publicados este viernes por la empresa.

Chevron más que quintuplicó sus beneficios en el segundo trimestre de este año, con 12.100 millones de US$, frente a 2.500 millones del mismo periodo de 2025.

Si bien ambas petroleras devolvieron miles de millones de US$ en dividendos y recompras de acciones, complaciendo a los inversionistas, los beneficios se conocen en un momento delicado en Estados Unidos, con los precios de la gasolina por encima de la barrera psicológica de 4 US$ por galón y encuestas que muestran la vulnerabilidad del presidente Donald Trump en asuntos económicos.

Los ingresos de ExxonMobil alcanzaron a 116.000 millones de US$ (42%), debido a los altos precios del crudo.

La empresa señaló sin embargo que los precios se encuentran "dentro de los rangos históricos", y mencionó los efectos de la reducción de la capacidad de refinación y de las liberaciones de inventarios de crudo como elementos compensatorios que impidieron un alza mayor.

"El entorno de mercado fue claramente favorable. Pero las condiciones de mercado por sí solas no explican los resultados", indicó ExxonMobil, al destacar también "operaciones fiables, optimización en activos con ventajas y productos de alto valor en todos nuestros negocios".

Chevron también se benefició del incremento de los márgenes de refinación, así como de los altos precios del crudo, que alcanzaron un promedio de 96,41 US$ por barril en sus activos internacionales, 64% por encima del mismo período del año anterior.

Pero Chevron también sufrió algunos efectos negativos de la guerra, como una reducción de la producción en la zona entre Arabia Saudita y Kuwait, refirió la propia compañía.