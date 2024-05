Así es la mansión que Drew Barrymore vende por US$8,45 millones de dólares en Los Hamptons

Escuchar

La icónica actriz, conductora y productora estadounidense Drew Barrymore ha ganado una inmensa fortuna gracias a los proyectos en los que participó durante toda su carrera, especialmente en varios éxitos en Hollywood. Lejos de malgastar el dinero, ha sabido invertirlo y es dueña de varias propiedades de lujo en todo Estados Unidos. Una de sus mansiones más exclusivas acaba de salir a la venta en el mercado inmobiliario. Se trata de una inmensa vivienda ubicada en Los Hamptons, en Long Island, Nueva York, y valuada en US$8,45 millones.

La estrella de cine oriunda de California, que cumplió 49 años el pasado 22 de febrero, adquirió esta casa en 2019 a cambio de US$5,5 millones, según informó Daily News. Desde entonces, ha realizado varias renovaciones en esta finca de 1,7 acres (0,7 hectáreas), lo que aumentó considerablemente su precio.

La propiedad de Drew Barrymore se encuentra ubicada en un oasis exuberante de árboles y jardines Foto sothebysrealty

A pesar de los cambios que realizó, mantuvo varios detalles de la fachada original de la propiedad, construida originalmente en la década de 1920. Teniendo en cuenta su carácter histórico, la actriz decidió no modificar ciertos aspectos como los pisos de madera, vigas expuestas y techos altos. Una de las características más destacadas de esta mansión es su ubicación en una zona exuberante de árboles y su proximidad a la playa.

Muchas de las características del interior de esta vivienda se conocieron gracias a Kathy Konzet, la agente inmobiliaria a cargo de la venta, que ha compartido un video en su cuenta de Instagram recorriendo los rincones de este inmueble.

Así es la lujosa mansión de Drew Barrymore en Los Hamptons, Nueva York

La casa principal de la mansión de Drew Barrymore ofrece una extensión de 636 metros cuadrados, distribuidos en siete dormitorios, cinco baños y una variedad de ambientes destinados para diversos fines, entre los que se destaca un pequeño cine privado. Desde el vestíbulo hasta la cocina y el desayunador, cada área de esta residencia ha sido cuidadosamente diseñada para convertirse en un espacio elegante y acogedor.

Barrymore compró la finca Sagaponack de 1.7 acres en 2019 por US$5.5 millones Foto sothebysrealty

En cuanto a su diseño, la residencia se destaca por sus techos interiores altos, los pisos de madera y las vigas expuestas. Asimismo, la gran mayoría de puertas que rodean la terraza y el patio son de vidrio, lo que permite la entrada de luz natura y brinda una mayor conexión con la naturaleza. Las habitaciones son espaciosas y cuentan con terrazas y balcones contiguos para disfrutar de las vistas panorámicas de Los Hamptons.

Además de la construcción principal, hay una casa de huéspedes separada con un dormitorio, un baño, sala de estar y área de oficina. En tanto, la zona descubierta del terreno tiene una inmensa pileta, una cancha de bochas y varias áreas de reunión.

La casa de Drew Barrymore contiene un llamativo estudio de color rosa pastel Foto sothebysrealty

Los interiores de la casa principal son igualmente llamativos, con habitaciones tradicionales que incluyen una sala de estar, estanterías empotradas y una chimenea de ladrillo. La gran sala, con techos altos y generosas ventanas, irradia luz y calidez, mientras que el estudio de color rosa pastel agrega un toque único a la vivienda. De acuerdo con el sitio web oficial, la casa tiene un impuesto de propiedad al año de US$13.000, con un precio de listado en venta de US$8,45 millones.

La mansión de Drew Barrymore tiene 7 habitaciones Foto de sothebysrealty

Drew Barrymore, que debutó como conductora de televisión en 2020 con su programa de entrevistas diurno llamado The Drew Barrymore Show, comenzó su carrera a temprana edad. Saltó a la fama cuando era una niña por su papel en la película E.T., el extraterrestre. Su extensa trayectoria abarca producciones como Los ángeles de Charlie, Boys on the Side, The Wedding Singer, 50 First Dates, Never Been Kissed, Grey Gardens y Santa Clarita Diet, entre otros.

LA NACION