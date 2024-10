Los secretos de la banda que hizo un túnel en San Isidro contados por uno de los sospechosos detenidos

“Quiero declarar”, fue lo primero que dijo Alejandro Israel Rosendo López después de que le leyeran la imputación en su contra. Fue uno de los primeros sospechosos detenidos por su presunta participación en el plan criminal detrás del túnel de 155 metros de largo y 4,35 de profundidad hecho en pleno casco histórico de San Isidro para entrar en la bóveda de un banco y apoderarse de un botín millonario. “No tengo nada que ver con el hecho”, fueron las siguientes palabras elegidas para defenderse de la acusación. Después hizo un relato detallado de todo lo que sabía. Hasta admitió tener miedo por su familia, que quedó sola en Río Sauce, en la zona de las islas de Ibicuy, en Entre Ríos, donde él vivía hasta que lo atraparon.

López tiene 43 años y se lo conoce por el apodo de Johny. No es la primera vez que está preso. En 2018 lo detuvieron en cercanías del arroyo Patiño, a la altura del Mercado de Frutos de Tigre, cuando navegaba en el bote Coqueta II con 11 kilos de cocaína. Fue condenado a cuatro años y medio de prisión. Ahora está imputado del delito de robo doblemente agravado por su comisión en lugar poblado y en banda y por efracción en grado de tentativa en concurso real con daño calificado.

Los fiscales Patricio Ferrari y Carolina Asprella, funcionarios a cargo de la investigación del intento de robo a la sucursal San Isidro del Banco Macro, tienen pruebas de que López fue el “lanchero” que trasladó en varios viajes por el río Paraná a los integrantes de la organización criminal que estuvo detrás del túnel. Él no lo negó en su declaración indagatoria, pero sostuvo que no sabía lo que planeaban sus pasajeros.

“A mí me contactó una persona apodada Tío. Fue hace tres meses, más o menos [su declaración indagatoria fue el 16 de agosto pasado], para que lo lleve de Tigre hasta el Paraná de las Palmas. También era para traerlos desde ese lugar hasta el Tigre. Otra embarcación los llevaba hacia ese lugar, era el punto de encuentro. Él me llamaba para que los fuera a buscar o los llevara. A veces trasladaba a cuatro personas, a veces eran menos. La última eran ocho. Los viajes eran dos por semana, en general, uno para ir y otro para volver. Cuando los retiraba por Tigre era en un muelle que, creo, se llama Patiño. Hay una señora de nombre Mirta que cobra las amarras. En el Paraná de las Palmas los dejaba, algunos días, en un muelle que es nuevo y donde no vive nadie, después los retiraba una embarcación. Yo solo los trasladaba y el que me contactó me pagaba en efectivo cuando llegábamos a destino. Me pagaba 300 dólares o el equivalente en pesos, pero generalmente en dólares ”, sostuvo Johny.

En el tiempo que duraba el viaje por el Delta, los pasajeros de López no se llamaban por sus nombres. Entre ellos se decían “tío”. “Era como que no querían llamarse por su nombre. Estoy seguro de que cuanto menos uno era uruguayo, el resto podría ser también, pero no lo puedo afirmar. Siempre andaban con el equipo de mate. Entre ellos se conocían todos”, sostuvo.

Además de López hay otros tres sospechosos tras las rejas: Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, Nicolás Carpani Romero y César Leonardo Cazenave Peña, de nacionalidad uruguaya. Los tres fueron extraditados desde Uruguay y después de ser indagados quedaron detenidos.

A López los detectives judiciales y policiales llegaron después de analizar las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas que captó el trayecto que hizo una camioneta utilitaria blanca que trasladó a la banda desde San Isidro hasta la zona del Puerto de Frutos, en Tigre, el 6 de agosto pasado, el día en que se frustró, de forma fortuita, el golpe que los delincuentes planearon durante un año. Johny fue reconocido en las filmaciones por lugareños que lo conocían y recordaron haberlo visto y venir con pasajeros en su lancha.

“Al que me contactó a mi yo le decía Tío, pero en uno de los viajes escuché que a uno de los otros se le escapó y le dijo ‘Andrés’, entonces en ese momento me enteré cómo se llamaba. Lo tengo agendado en mi teléfono y su número es con característica de Uruguay. Tengo a otro de este grupo en mi teléfono agendado como ‘primo’, que es quien inicialmente me contactó con Andrés, su número también es uruguayo. Tengo a otro agendado, un chico argentino de ojos redondos azules. Yo veía que siempre traían víveres y bolsos con ropa”, recordó en parte de su declaración indagatoria.

En medo de la indagatoria, los fiscales le preguntaron si en alguna oportunidad asoció a sus pasajeros “con el hecho materia de investigación”. López respondió: “Cuando vi en la televisión esto que pasó con el banco sospeché porque no me llamaron más. Solo me llamó Andrés y me dijo que en 20 días volvía. Pero antes yo no sabía nada porque eran muy reservados”.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron y le preguntaron si más allá de la reserva que tenían sus pasajeros en hablar delante de él nunca escuchó u observó algo que le llamara la atención. Entonces, el “lanchero” se explayó: “Sí, el hombre mayor, el último día habló por teléfono con la hija que había dicho que vivía en la Argentina. Escuché que le decía ‘hija quedate tranquila que no pasa nada’´. En ese momento no me llamó la atención, pero después cuando vi en la televisión [las noticias] sí. También escuché que llamó a Andrés y le dijo ‘quedate tranquilo que la van a quedar los paraguayos’. No sé qué le respondió la otra persona, pero el hombre mayor le dijo ‘Quedate tranquilo que la quedan ellos porque yo compré unas latas de cerveza y se las di y después las llevé'. Pienso que era para culpar a otra persona por las huellas y eso. También escuché que este hombre mayor, ese mismo día le dijo a Andrés en la conversación telefónica: ‘Quedate tranquilo que están todos con nosotros’. Supongo que era porque ninguno de ellos iba a hablar”.

El túnel hecho por la banda que quiso robar la sucursal San Isidro del Banco Macro Fabian Marelli

López recordó que en una oportunidad, en uno de los viajes, se sumó al grupo un linyera, situación de la que había dado cuenta LA NACION.

“También sé que ellos se llevaron a un linyera, una persona que vivía en la calle. Más o menos cuatro viajes antes que el último. Lo trajeron y lo subieron a la lancha. Era un hombre de 60 años, más o menos. Tenía mucho pelo, mucha barba, estaba muy sucio. Bajó con ellos en el Paraná de las Palmas. Tenía miedo al agua, iba callado y quieto, mirando el piso. Después, en otro viaje, volvió con ellos, pero era una persona que parecía que había nacido de nuevo. Estaba bien vestido, no tenía barba, con el pelo bien corto, prolijo, limpio. Estaba contento porque le habían dado ropa. Andrés me preguntó: ‘¿Lo conoces, no? Es el linyera, lo llevamos para limpiarlo un poco que no se aguantaba más el olor’” , afirmó el imputado.

En su momento, un investigador había dicho a LA NACION: “No sabemos si el linyera era parte de la banda y dormía en la calle para hacer las veces de campana o si tomó confianza con los delincuentes y a cambio de dinero les ‘prestó’ su identidad o les hizo otro favor. Lo cierto es que la última vez que lo vieron estaba bien vestido, aseado y con la barba prolija.

Cuando le preguntaron con qué integrantes de la banda se comunicaba, López respondió: “Con Nico [que fue el primero de la banda que se contactó con él y que agendó como Primo], que era el que me llamaba y me decía ‘vas a tener que llevarlos tal día, buscarlos tal otro’. Después con Andrés, que era el que me decía exactamente cuando ir y también con el que dije que era argentino un poco más joven, porque él una vez que se acercaba el horario me preguntaba por dónde andaba y eso”.

Después de responder si hay lugares por el delta desde donde se puede llegar a Uruguay sin ser visto por la Prefectura Naval y antes de terminar la declaración indagatoria, López espetó: “Tengo miedo por mi familia que quedó sola en Río Sauce. Sé que uno de ellos, Nico, es muy peligroso”.

Gabriel Di Nicola Por

Temas Túnel en San Isidro