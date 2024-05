Así fueron las emotivas salidas de los finalistas de La Casa de los Famosos 4: reencuentros, llanto y mucha alegría

Escuchar

La gala final de La Casa de los Famosos estuvo llena de emociones y reencuentros memorables. Uno a uno, los finalistas dejaron la casa y se reencontraron con sus familias y un estudio lleno de euforia. Cada salida de los cinco finalistas tuvo su momento especial en el popular reality de Telemundo.

Geraldine Bazán y el reencuentro con sus hijas

La primera en abandonar la casa durante la gala final fue Geraldine Bazán. A pesar de haber ingresado dos meses después de que el juego, había comenzado el 23 de enero, la actriz mexicana logró mantener su posición hasta el final y se ubicó en el quinto puesto. Su salida fue un momento emotivo, marcado por un cálido reencuentro con sus hijas en el estudio.

Una vez que el conductor Nacho Lozano le dio la noticia de su salida, la actriz se despidió de sus compañeros y se dirigió al estudio. Al abrirse las puertas, fue recibida por sus dos hijas con un ramo de flores, lo que generó una escena conmovedora que emocionó a todos los presentes.

“Estoy muy satisfecha porque al final era la última de los nuevos y, quieras o no, en la casa se respiraba esto de ‘los nuevos no pueden llegar o no van a llegar a la final’, y el haber podido llegar para mí es un gran triunfo”, compartió Geraldine Bazán con los fanáticos eufóricos del programa.

Alana Lliteras y una salida emocionante

En cuarto lugar, salió Alana Llitares, quien fue recibida en el estudio por sus padres. La joven, conocida por haber sido la campeona del reality Top Chef VIP el año pasado, no pudo contener su emoción al reencontrarse con su familia tras cuatro meses de aislamiento.

“Estoy demasiado emocionada de verdad, nunca me imaginé llegar a este punto. Tengo el corazón lleno de cosas bonitas”, compartió con una sonrisa radiante. Su participación en La Casa de los Famosos fue un viaje lleno de desafíos y aprendizajes, y su salida estuvo marcada por la gratitud y la alegría de haber formado parte de esta experiencia única.

Lupillo Rivera y una eufórica salida en el tercer lugar

Lupillo Rivera era uno de los candidatos a ganar el reality, a pesar de ser de los habitantes más estratega se quedó con el tercer puesto. El cantante mexicano salió eufórico de la alegría tras cuatro meses de aislamiento. En su caminata por la alfombra roja fue aplaudido por el público, quien lo eligió como uno de los favoritos.

Una vez en el estudio se reencontró con los conductores y los exparticipantes, pero también tuvo su momento emotivo al reunirse con sus hijos. El artista rompió en llanto y conmovió a los presentes tras darles un fuerte abrazo. Con sus gafas características, Lupillo Rivera tuvo sus primeras palabras después de su salida.

Rodrigo Romeh se reencontró con sus seres queridos tras quedar en segundo

Tras ubicarse en el segundo lugar de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, Rodrigo Romeh tuvo una salida triunfante. El considerado el mejor estratega de la historia del famoso reality de Telemundo, caminó por la alfombra roja mientras el público presente le festejaba su posición.

Una vez en el estudio, el atleta tuvo la sorpresa de su padre, quien entre lágrimas lo abrazó y lo felicitó al grito de “¡Campeon!”. El deportista tuvo una intensa rivalidad con Lupillo Rivera, lo que lo colocó en la final y finalmente se fue con la valija de los US$100.000.

La emotiva salida de Maripily, la campeona de La Casa de los Famosos

Maripily Rivera, el huracán boricua, fue la gran ganadora de La Casa de los Famosos en su cuarta temporada. La participante, que estuvo en la placa de nominaciones en múltiple ocasiones, recibió la coronación entre lágrimas de alegría. A diferencia de sus compañeros, la puertorriqueña fue la encargada de apagar las luces antes de dejar la casa.

Su salida también fue emocionante y aún más, cuando la campeona tomó dimensión del impacto que su presencia había dejado en el reality show. “¡Gracias!”, repitió eufóricamente a medida que ingresaba al estudio y era recibida por los conductores, Nacho Lozano y Jimena Gállego.

El momento más emotivo se vivió cuando su hijo, Joe Joe, ingresó con el maletín de los US$200.000 para entregárselo a la gran campeona. Entre lágrimas, ambos se abrazaron, mientras los presentes no dejaban de aplaudir. El programa finalizó con la imagen de madre e hijo emocionados tras conocerse a la ganadora del certamen.

