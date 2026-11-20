Carlos Slim defendió la inversión en México como una vía para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de la población marginada. El empresario mexicano expuso esa postura el miércoles 18 de noviembre, durante una conversación con Joseph Oughourlian, presidente de PRISA y de EL PAÍS, en el Museo Soumaya de Ciudad de México, donde recibió el primer Premio EL PAÍS América a la Excelencia.

Qué dijo Carlos Slim sobre la inversión y el empleo en México

“Aumentar la inversión significa empleo y desarrollo económico”, sostuvo Slim durante el encuentro, de acuerdo con EL PAÍS. Su intervención vinculó el crecimiento de los negocios con la posibilidad de ampliar las oportunidades económicas para los sectores con mayores carencias.

Joseph Oughourlian conversa con Carlos Slim, quién recibió un galardón a la la Excelencia EL PAÍS/ Emiliano Molina

“Es fundamental para el empresario, es fundamental para la economía que haya inversión y que esto permita el desarrollo socioeconómico de la población marginada”, expresó. También manifestó confianza en la capacidad del país para superar dificultades: “México es un país magnífico porque siempre ha salido adelante”.

La conversación, reproducida por EL PAÍS, incluyó un repaso por las decisiones con las que atravesó las crisis mexicanas. Al recordar las devaluaciones y la nacionalización bancaria de los años ochenta, explicó que adquirió empresas en un período de caída del valor de los activos: “Todos los activos, todas las inversiones estaban muy castigadas, nadie compraba”, relató.

Por qué Carlos Slim recibió el Premio EL PAÍS América a la Excelencia

El reconocimiento distinguió su trayectoria empresarial y su contribución social, de acuerdo con el medio organizador. La ceremonia formó parte de las celebraciones por el aniversario número 50 de EL PAÍS y reunió a familiares del empresario y representantes del mundo de los negocios.

Oughourlian destacó su compromiso con México y su disposición a invertir con una perspectiva de largo plazo. “Carlos ha tenido un éxito increíble en los negocios y, al mismo tiempo, es alguien que ha devuelto muchísimo a la sociedad”, afirmó durante el homenaje.

El vínculo entre ambos también tiene una dimensión empresarial: Slim es accionista de PRISA, según informó EL PAÍS. Durante el diálogo, elogió los cambios realizados bajo el liderazgo de Oughourlian y consideró que invertir en el grupo presenta “un riesgo bajo”, una valoración atribuida al propio magnate.

La mansión de Carlos Slim en NY

Qué vínculo tiene la trayectoria de Slim con los migrantes y los latinos en EE.UU.

Slim recordó la hospitalidad que encontró su familia libanesa en México y la importancia de los lazos familiares. Su biografía oficial precisa que su padre, Julián Slim Haddad, llegó en 1902, con 14 años y sin hablar español. Después de desembarcar en Veracruz, se trasladó a Tampico, donde vivían cuatro hermanos mayores.

La actividad social del empresario también tiene un antecedente dirigido a los hispanohablantes en Estados Unidos. Su fundación lanzó Acceso Latino el 12 de agosto de 2014 como un portal gratuito con recursos de educación, aprendizaje de inglés y capacitación para el empleo, según la documentación institucional.

En aquel lanzamiento, Slim presentó la herramienta como una forma de facilitar nuevas oportunidades a la comunidad latina mediante la formación. Ese antecedente permite situar sus declaraciones actuales dentro de una trayectoria que vincula capacitación y acceso al trabajo con mejores condiciones de vida, tanto en México como entre los migrantes en territorio estadounidense.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.