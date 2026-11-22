Clara Vegas, de Venezuela, y Jennifer Barreto, de Puerto Rico, están entre las candidatas que el preparador de reinas Osmel Sousa señaló como sus favoritas para Miss Universo 2026. La final se celebrará el martes 24 de noviembre en San Juan y podrá seguirse en Estados Unidos por Telemundo y Peacock.

Las candidatas para ganar el Miss Universo 2026

En una entrevista con el comunicador Rodner Figueroa, Sousa eligió a las representantes de Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico.

Se trata de una selección personal, no de un resultado del certamen ni de una clasificación oficial. Las participantes deben superar las etapas de competencia antes de que se conozca a la ganadora.

Horarios y transmisión del Miss Universo en Estados Unidos

Telemundo anunció para el martes una antesala, Celebrando Nuestras Reinas, a las 7 de la tarde del Este, 6 del Centro y 4 del Pacífico.

La transmisión de la competencia comienza una hora después: a las 8 del Este, 7 hs. del Centro y 5 hs. del Pacífico. La señal indicó que la cobertura será simultánea por Peacock.

La sede es el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido como el Choliseo. Jacky Bracamontes y Carlos Adyan conducirán la emisión, según la programación publicada por Telemundo, con la participación de Aleyda Ortiz, Clovis Nienow y Jessica Carrillo.

Cuándo será el Miss Universo 2026 y la candidata latina favorita para ganar, según la IA

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.