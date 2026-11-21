México puede volver a ganar Miss Universo y convertirse en el segundo país con dos victorias consecutivas. María Vargas competirá en la edición 2026 para suceder a su compatriota Fátima Bosch, ganadora de 2025. El antecedente que buscará igualar pertenece a Venezuela: en 2009, Stefanía Fernández recibió la corona de Dayana Mendoza, vencedora del año anterior. En 2015, casi sucede lo mismo con Colombia, pero en realidad fue un error de Steve Harvey, ya que la candidata había terminado segunda en la votación.

Qué necesita México para conseguir un ‘back to back’ en Miss Universo 2026

La expresión back to back describe dos triunfos consecutivos de un mismo país. Para conseguirlo, Vargas deberá ganar la competencia internacional: haber recibido de Bosch el título nacional de Miss Universo México constituye una sucesión diferente y previa a la disputa por la corona universal.

María Vargas ganó Miss Universo México y ahora pelea por la corona mundial en Miss Universo 2026 Instagram: @missuniverse.mexico

Según Telemundo Atlanta, la representante mexicana tiene 28 años, es originaria de Zapopan, Jalisco, y trabaja como modelo, empresaria y escritora. Su participación abre la posibilidad de que México encadene dos reinados internacionales por primera vez.

El precedente venezolano ocurrió en Las Bahamas. De acuerdo con el sitio oficial de Miss Venezuela, Stefanía Fernández se convirtió entonces en la sexta representante del país en obtener el título, mientras Dayana Mendoza protagonizó la entrega de la corona a una compatriota. Esa sucesión quedó registrada como la primera victoria consecutiva de una nación en el concurso.

Para quienes siguen el certamen desde Estados Unidos, la próxima edición también tendrá una conexión territorial: la final está prevista para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Antes se celebrarán el desfile de trajes nacionales, el día 21, y la competencia preliminar, el 22, según las publicaciones consultadas.

El error de Steve Harvey en 2015 que desilusionó a Colombia

Colombia protagonizó una escena que pareció repetir la hazaña venezolana. En la final de 2015, Steve Harvey anunció como ganadora a Ariadna Gutiérrez, quien recibió la corona de Paulina Vega, Miss Universo 2014, ante las cámaras de la transmisión.

Cuatro minutos después, el conductor reconoció que había comunicado un resultado equivocado, tal como informó LA NACION en diciembre de 2015. La ganadora, finalmente, fue la filipina Pia Wurtzbach, mientras que la colombiana había terminado como primera finalista. La corrección obligó a retirar la corona a la latina y Venezuela volvió a ser el único país en tener un back to back.

El escándalo que manchó a Miss Universo 2025

La coronación de Fátima Bosch, el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia, estuvo acompañada por controversias sobre la organización. Según AP, dos jueces se retiraron y uno planteó sospechas de manipulación. Además, un organizador tailandés protagonizó una polémica por retar públicamente a la candidata mexicana. Esos señalamientos deben diferenciarse del resultado anunciado.

El empresario Raúl Rocha Cantú junto a la actriz Jacky Bracamontes (Instagram/@raulrocha777)

Días después, AP informó sobre una investigación mexicana por presuntos vínculos con el crimen organizado relacionada con Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso. Por separado, un tribunal de Bangkok emitió una orden de arresto contra la copropietaria Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip tras su ausencia en una audiencia de un caso de presunto fraude.

Pero, más allá del desarrollo judicial de estas acusaciones, en el plano competitivo, la siguiente definición será si Vargas consigue el hito histórico para México del back to back con Bosch.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.