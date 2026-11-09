Will Smith y Jada Pinkett Smith vendieron en 2017 por US$ 12 millones un complejo de casi 7 acres sobre Secret Beach, en Kilauea, en la isla hawaiana de Kauai, que habían comprado en 2015 por US$ 10 millones. La venta se hizo fuera del mercado y trascendió en septiembre de 2017 a partir de registros de propiedad. La casa principal había sido construida en 1986 por el exjugador de la NBA Kareem Abdul-Jabbar.

¿Cuánto pagaron los Smith por la propiedad de Kauai?

La compra se hizo en dos transacciones de fines de 2015 sobre un predio de dos parcelas, según registros fiscales que cita Variety.

La propiedad de Abdul-Jabbar salió a la venta en 2014 por US$ 5,9 millones, según Bleacher Report, que cita el listado de Sotheby’s.

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La diferencia entre el monto de compra y el de venta es de US$ 2 millones. Es una diferencia bruta: las fuentes consultadas no informan gastos de la operación, impuestos ni inversiones hechas durante el período de propiedad.

Los US$ 12 millones corresponden a una venta concretada; al realizarse fuera del mercado, no se conoce un precio solicitado.

La cifra de 2014 corresponde a una sola parcela, de unos 3 acres según Forbes, y no permite comparar con los US$ 10 millones pagados por las dos parcelas.

¿Qué superficie y características tiene el complejo de Kauai?

El terreno suma 6,91 acres, unas 2,8 hectáreas según la conversión de este texto, de acuerdo con los datos que publicó Variety. Dentro del predio hay cuatro construcciones residenciales.

La casa principal tiene dos plantas, tres dormitorios y 3,5 baños, dos chimeneas de piedra volcánica y puertas y techos de altura extra, diseñados para el exjugador, que mide 7 pies y 2 pulgadas (2,18 metros).

El complejo de casi 7 acres que Will Smith compró en Secret Beach, en Hawái, pero que luego vendió por US$ 12 millones ShutterStock - Shutterstock

Las demás construcciones son una casa auxiliar de un dormitorio y un baño, una casa de huéspedes con dos dormitorios y dos baños y un estudio multiusos con medio baño.

Las cuatro cuentan con aire acondicionado y vistas al mar, según Variety. El predio incluye además una piscina de 50 pies (unos 15 metros), spa, un pabellón con bar y baño, una cancha de tenis, un huerto de árboles frutales y un sendero de acceso privado, escriturado, que baja por el acantilado hasta la playa.

En 2014, el listado de la casa de Abdul-Jabbar mencionaba casi 6.000 pies cuadrados de superficie construida, unos 550 metros cuadrados según la conversión de este texto, de acuerdo con Reign. Esa cifra corresponde a la vivienda de tres dormitorios de esa parcela.

El complejo de casi 7 acres que Will Smith compró en Secret Beach, en Hawái, pero que luego vendió por US$ 12 millones ShaneMyersPhoto

¿Qué otras propiedades vendieron los Smith en Kauai?

Los Smith habían vendido antes otra propiedad frente al mar en Kauai, de algo más de 7 acres, por US$ 20 millones, según Variety.

El comprador fue un fideicomiso ciego vinculado a Ekaterina Rybolovleva, hija del empresario ruso Dmitry Rybolovlev.

Roni Marley, de Hawaii Life, representó a ambas partes en la venta de 2017 y no hizo comentarios cuando Variety la consultó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.