El curioso short con el que Millie Bobby Brown anunció que se casó con Jake, el hijo de Bon Jovi

A finales de 2023, la actriz de 20 años Millie Bobby Brown y su novio, Jake Bongiovi, le contaron a la prensa que estaban en plena preparación de su casamiento. Sin embargo, la fiesta terminó con pocos testigos, en una ceremonia secreta e íntima entre familiares y amigos. Recientemente, la protagonista de Stranger Things publicó imágenes que llamaron la atención de los fanáticos, ya que lució un short de jean con un curioso mensaje.

La pareja se fue de vacaciones a Orlando, Florida, tal vez con motivo de su luna de miel, y visitó el parque de diversiones temático Universal Studios. Allí, la actriz y su flamante esposo se mostraron felices en las atracciones, mientras caminaban de la mano, subían a una de las montañas rusas acuáticas y posaban junto a los dinosaurios de Jurassic Park. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido.

El short de Millie Bobby Brown que causó furor en las redes Instagram Millie Bobby Brown - Instagram Millie Bobby Brown

Los fanáticos comentaron que la actriz usó un mini short de jean que tenía en la parte de atrás la leyenda “Wifey”, lo que en español sería como el diminutivo de esposa. Además, lució un gorro blanco con la inscripción “Esposa de la fiesta”. Esta sería una manera muy original de anunciar que su casamiento secreto efectivamente se realizó. Rápidamente, la publicación de Millie tuvo más de tres millones de “Me Gusta” y miles de comentarios. “Si te separas, avísame”, escribió un seguidor entre risas. “Los amamos, son hermosos juntos”, comentó otro.

La pareja de artistas se mostró de viaje en Universal Studios en Orlando Instagram Millie Bobby Brown - Instagram Millie Bobby Brown

Cómo se conocieron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi

La actriz de la reconocida serie de misterio de Netflix y el hijo del famoso cantante Jon Bon Jovi son actualmente una de las parejas más jóvenes y aclamadas en la farándula. Al igual que muchos romances del momento, su vínculo comenzó hace dos años a través de Instagram. Se desconoce quién buscó a quién, pero los artistas comenzaron a intercambiar mensajes y decidieron verse en persona. Desde ese momento, se volvieron inseparables.

Luego de que confirmaran públicamente que estaban en pareja, se mostraron felices y enamorados en cada aparición, como en la alfombra roja de los premios BAFTA, en 2022. Un año después, en 2023, confirmaron su compromiso con un anillo de diamantes de 150 mil dólares que ella lució en una foto que compartió en sus redes y, luego, celebraron una boda secreta. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa en este amor. Ambos recibieron fuertes críticas de sus fans por comprometerse tan jóvenes.

Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things, aparece en público junto al hijo de Bon Jovi

Jon Bon Jovi salió a defenderlos y dio como ejemplo su amor con Dorothea, en 1989, a quien conoció cuando eran adolescentes. En cuanto a su nuera, una de las jóvenes promesas de Hollywood, indicó: “La conocí durante el último año, trabaja muy duro y ella y Jake crecerán juntos a su manera. Es una versión acelerada de lo que pasé hace 40 años y creo que, con el apoyo de la familia que los rodea, van a ser geniales juntos”.

Millie forma parte de los actores que saltaron al estrellato en su infancia. Con tan solo 12 años, interpretó a Eleven en la serie de Netflix, Stranger Things. Este papel le abrió las puertas de Hollywood para una gran diversidad de títulos como Godzilla: King of the Monsters, Enola Holmes, Damsel y The Electric State. Por su parte, Jake, también es reconocido independientemente de ella y de ser el hijo de una de las más grandes estrellas de rock. El joven dedica su tiempo a ser modelo y también es actor.

