Es uno de los mitos favoritos de Hollywood: el adolescente profesionalmente perdido y personalmente desorientado, incapaz de comprender que el estrellato de su infancia se desvaneció con el cambio de su voz. Si tienen suerte, los ceros en su cuenta bancaria les proporcionarán una red de seguridad después de la inevitable verificación de la realidad. Pueden apostar por la completa evaporación de su imagen pública para preservar la salud mental que les queda, o pueden firmar docenas de autógrafos en reuniones de fans nostálgicos. ¿Quién sabe? Quizás dentro de 20 años reciban una oferta para una nueva versión. Entre ellos se encuentran Macaulay Culkin, Haley Joel Osment, Ralph Macchio y Mara Wilson , ejemplos recientes de un fenómeno que podría recibir un nuevo integrante. Pero nadie en el mundo del cine se ha movido más rápido que Millie Bobby Brown, quien a sus 19 años ya lleva una década trabajando como actriz. Mientras se prepara para despedirse del personaje que la convirtió en un ícono global, Once (Eleven), de Stranger Things, la actriz británica está haciendo todo lo posible para asegurarse una larga vigencia después de la serie de Netflix. Y lo está logrando.

Millie Bobby Brown tiene también una firma de cosméticos llamada Florence by Mills Instagram / @milliebobbybrown

Solo Margot Robbie, protagonista de la película más vista del mundo, Barbie, supera a Brown en la lista de las mujeres mejor pagadas de Hollywood este año. Netflix pagó a la joven 10 millones de dólares para que repitiera su papel de aprendiz de detective en la secuela de Enola Holmes; uno de los cheques más cuantiosos de la historia para una actriz de 18 años. La plataforma llegó a un acuerdo con la joven nacida en Marbella que Business Insider calificó de “ridículamente lucrativo”. Como si fuera poco, Brown fue la integrante mejor pagada del elenco de Stranger Things, y sus dos próximas películas como actriz también se estrenarán en Netflix: Damsel, una historia de acción y fantasía con princesas y dragones, y The Electric State, dirigida por el dúo detrás de Los Vengadores, son los intentos de la joven de hacer que el público olvide a Eleven de una vez por todas. Ella ya está lista para dejar atrás ese personaje que le abrió las puertas de la fama internacional. “Fue un factor muy importante en una parte de mi vida, pero es como graduarme de la secundaria, es como el último año. Estás listo para florecer y estás agradecido por el tiempo que tuviste, pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida”, afirmó en un podcast.

Millie Bobby Brown cautivó con su personaje Eleven de Stranger Things a todo el mundo Theo Wargo - Getty Images North America

Debut autoral y polémica

Pero si la actuación no termina funcionando para ella, Brown demostró ser hija de su propio tiempo, cultivando esfuerzos multidisciplinarios que la mantienen vigente sin la necesidad de protagonizar éxitos de taquilla. Estos días, por ejemplo, está de gira por Londres, Nueva York, Chicago y Atlanta para presentar su primer libro como escritora, Diecinueve pasos. La novela, basada en las vivencias de su propia familia, narra la historia de una joven inglesa que se enamora de un piloto estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La actriz se mostró entusiasmada por su debut como autora ante sus 63 millones de seguidores de Instagram, pero el lanzamiento del libro revivió la controversia sobre los “escritores fantasmas” en el Reino Unido. Aunque en la portada solo aparece el nombre de la actriz, la novela fue escrita por Kathleen McGurl después de tener algunas reuniones con Brown y recibir ideas de ella a través de WhatsApp. En medio de la polémica, la joven publicó una fotografía de McGurl en Instagram, agradeciendo su trabajo.

La actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, suele sorprender a sus fanáticos compartiendo sus rutinas de maquillaje a través de las redes sociales @milliebobbybrown - @milliebobbybrown

Si algo entusiasmó a la actriz fuera de su trabajo en el set es su marca de cosméticos y belleza, Florence by Mills. Lanzada en 2019, la empresa busca satisfacer las necesidades de la Generación Z con productos veganos que no se prueban en animales. Sus precios accesibles se abrieron paso en el sector, y Brown sigue ahora los pasos de otras emprendedoras como Kylie Jenner, Rihanna, Jessica Alba o Kim Kardashian . El lanzamiento más reciente de la marca es su primer perfume, Wildly Me, una fragancia que, según la estrella, se inspira en “ser siempre fiel a ti mismo y recordar abrazar tu lado salvaje”. Más allá de sus propios proyectos, Louis Vuitton anunció el año pasado a Millie Bobby Brown como embajadora de la marca. La fortuna personal de la joven está valorada en 14,8 millones de dólares.

Millie Bobby Brown con su novio, Jake Bongiovi, hijo del músico estadounidense Jon Bon Jovi The Image Direct/The Grosby Group

La actriz también tiene noticias interesantes en su vida personal: actualmente se está preparando para su boda. Después de dos años con Jake Bongiovi, el hijo del cantante Jon Bon Jovi a quien conoció a través de Instagram, la joven anunció su compromiso la pasada primavera luciendo un anillo de diamantes con un valor estimado de 150.000 dólares. Desde que debutaron como pareja en la alfombra roja de los premios Bafta, en 2022, se mostraron inseparables. En una reciente aparición televisiva, Brown dijo que la planificación de la ceremonia le resulta “muy emocionante”.

