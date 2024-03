Escuchar

Sofía Vergara volvió a la pantalla chica como jurado en la popular competencia de talento America’s Got Talent, junto a figuras reconocidas como Simon Cowell, Heidi Klum y Howie Mandel. La modelo y actriz colombiana compartió fotos de su regreso a través de su cuenta de Instagram, pero sus seguidores estuvieron atentos a un detalle que causó terror.

Los usuarios de las redes sociales, especialmente en X (ex Twitter), notaron un detalle peculiar en las imágenes que publicó la actriz. Es que, mientras que Vergara lucía impecable, las personas que aparecían detrás de ella parecían sufrir una transformación grotesca. Sus rostros distorsionados y sombríos generaron comparaciones inmediatas con películas de terror y apocalipsis zombie.

Los usuarios realizaron Zoom en la imagen para evidenciar los efectos del filtro en la foto de Sofía Vergara Foto Instagram @sofiavergara

@isamuelgomez_ fue el usuario que compartió las fotos por dicha red social para consultar si el resto veía lo mismo que ella. Entonces, el debate no tardó en comenzar. Las comparaciones con la serie The Walking Dead no demoraron en aparecer. Pronto, varios más dejaron sus comentarios en la publicación: “Sofía y los zombies inmóviles”, se leía reiteradas veces en referencia a la extraña apariencia de las personas en las fotos.

La repercusión luego de la foto de la actriz colombiana Captura de pantalla X @isamuelgomez_

Algunos otros sugirieron que el efecto inquietante en las imágenes podría ser resultado de una nueva función de Photoshop en fase beta, diseñada para rellenar espacios vacíos con contenido generado automáticamente por la Inteligencia Artificial. Sin embargo, la teoría más aceptada entre los internautas era que el filtro utilizado por la actriz colombiana era simplemente una herramienta de embellecimiento exagerado, que había tenido consecuencias inesperadas para quienes se encontraban en segundo plano.

La creatividad de los usuarios de internet para convertir una simple foto en un fenómeno viral demostró una vez más el poder de las redes sociales para generar tendencias en torno a eventos aparentemente triviales. Aunque las imágenes retocadas causaron revuelo en la red, la actriz continuó compartiendo contenido del programa, aparentemente ajena al debate que había desatado su publicación inicial.

Sofía Vergara es jurado en la nueva temporada de America's Got Talent Foto Instagram @sofíavergara

¿Dónde ver America’s Got Talent 2024?

La temporada 19 de America’s Got Talent ya comenzó con el periodo de audiciones. Los aspirantes demostrarán su talento frente a la mirada observadora del jurado, en una competencia por un premio de un millón de dólares. Bajo la conducción del actor Terry Crews, el programa se transmitirá por la cadena NBC.

America’s Got Talent debutará con un estreno de dos horas el martes 28 de mayo. En tanto, los shows en vivo empezarán a transmitirse el martes 13 de agosto, mientras que los programas de resultados en vivo de 1 hora comenzarán el miércoles 14 de agosto.

¿Quién fue el ganador de la temporada pasada de America’s Got Talent 2024?

La emocionante final de la edición pasada de America’s Got Talent se redujo a 11 participantes, incluidos cinco actos de Golden Buzzer: Putri Ariani, Lavanda Darcangelo, Los hermanos Ramadhani, el coro aerotransportado, Vanguardia, Unidad Chibi, Anna De Guzmán, el coro juvenil de Mzansi, Murmuración, Ahren Belisley, Adrián Stoica y el huracán.

La segunda noche del final de la temporada 18 también contó con actuaciones invitadas de Gato Cora, Diane Warren, Jason Derulo, Jon Batista, Leona Lewis y Thirty Seconds to Mars. Además, el ganador de la temporada 17, Mayyas, regresó al escenario para una actuación especial.

Adrián Stoica y el huracán fueron los ganadores y recibieron el gran premio de un millón de dólares, además de la oportunidad de unirse al acto en vivo del reality en el Luxor Hotel y Casino de Las Vegas. Este espectáculo de variedades dura 75 minutos y se ha convertido en una visita obligada en Las Vegas.