Escuchar

Obtener la Real ID en Estados Unidos será un requisito obligatorio a partir del 7 de mayo de 2025, si se la quiere usar como identificación para abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal o acceder a ciertas instalaciones federales. De acuerdo con la legislación, este documento estableció estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. explica que todas las entidades, el Distrito de Columbia y los cinco territorios cumplen con la Ley Real ID, aprobada por el Congreso en 2005, y emiten licencias de conducir e identificaciones conforme a las reglas. Sin embargo, cada estado puede imponer requisitos adicionales para obtenerla.

A partir del 7 de mayo de 2025, se pedirá una Real ID para abordar vuelos nacionales, además de otros documentos oficiales Alaska Airlines

Qué documentos necesito para sacar la Real ID

El DHS recomienda visitar el sitio web de la agencia de licencias de conducir de cada estado para averiguar exactamente qué documentación se requiere para obtenerla, y señala que, como mínimo, se deben proporcionar documentos que acrediten: nombre legal completo; fecha de nacimiento; número de Seguro Social; comprobante de domicilio de residencia principal y estatus jurídico.

Algunos de los documentos que pueden solicitarles a los interesados son:

Una prueba de presencia legal, como: pasaporte estadounidense/tarjeta de pasaporte estadounidense o certificado de nacimiento de EE.UU.

Prueba de identidad, como: licencia de conducir/identificación actual, registro/título de vehículo, certificado/licencia de matrimonio, identificación militar/identificación de dependiente o registro escolar, certificado o expediente académico/formulario de aviso de intención de escuela en el hogar.

Número de Seguro Social: tarjeta de Seguro Social (SSN), formulario de impuestos W-2, formulario de impuestos 1099 o un recibo de pago (con nombre y número de seguro social completo).

Prueba de residencia: una factura de servicios públicos: gas, agua, electricidad; el contrato de arrendamiento, contrato de alquiler o estado de cuenta de hipoteca vigente o la declaración de impuestos estatales o federales que tenga menos de un año.

La identificación Real ID en EE.UU. es emitida por las agencias de licencias de conducir estatales Department of Homeland Security

Qué pasa si no tengo los documentos originales para mi Real ID

Aunque la Real ID es un conjunto de estándares nacionales, el DHS explica que no es una tarjeta de identificación nacional y no crea una base de datos federal con información sobre licencias de conducir. Por esa razón, cada jurisdicción emite sus propios documentos, mantiene sus propios registros y controla quién tiene acceso a ellos y bajo qué circunstancias. De igual manera, cada entidad determina qué pasa si no se tienen la documentación en original.

Por ejemplo, en Nuevo México, la División de Vehículos Motorizados (MVD, por sus siglas en inglés), señala que los documentos deben ser originales o copia certificada, esta última se refiere a una copia de un documento primario visada por la entidad que emitió el documento original y no se aceptan fotocopias, fotocopias notariadas y copias no certificadas, y lo mismo pasa en Pensilvania.

La Real ID de California tiene como distintivo un oso dorado con una estrella en la parte superior derecha California Department of Motor Vehicles

En el caso de California, algunos documentos sí deberán presentarse en original, como los de identidad, mientras que para la prueba de residencia se aceptan copias y se requieren documentos impresos.

Cómo identificar una identificación Real ID

Las tarjetas que cumplen con Real ID tendrán una marca en la parte superior de la tarjeta, que puede ser una estrella dorada, negra o un oso en el caso de California. Si la tarjeta no tiene uno de estos dibujos distintivos, no cumple con la ley y no será aceptada como prueba de identidad para abordar aviones comerciales y otros propósitos.