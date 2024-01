escuchar

Luego del éxito de Sofía Vergara como protagonista y productora ejecutiva de la serie sobre la vida de Griselda Blanco, que se transmite por Netflix, la colombiana ha hecho sonar las campanas sobre su actual fortuna, debido a que alguna vez fue la actriz mejor pagada del mundo cuando actuó en la premiada serie Modern Family, en la que tuvo el personaje de Gloria Delgado-Pritchett.

Vergara, de 51 años, estrenó la nueva serie el pasado 25 de enero, la cual, llamó poderosamente la atención de los críticos y la audiencia. Y, en este tenor, el sitio Celebrity Net Worth, plataforma que hace cálculos sobre las ganancias de los famosos, dio a conocer que la actriz y empresaria posee una fortuna de unos US$180 millones.

Sofía Vergara es la protagonista de Griselda, la nueva serie de Netflix Netflix

De acuerdo con Rotten Tomatoes, la historia sobre la narcotraficante más peligrosa alcanzó un puntaje de 88%, por lo que se convierte en el trabajo mejor calificado de la actriz, hasta el momento. El reto actoral de Sofía Vergara para interpretar a Griselda Blanco fue total, debido a que utilizó varias prótesis para transformar su verdadera imagen y porque investigó todo sobre la vida de la temida mujer, quien murió el 3 de septiembre de 2012 en su natal Colombia.

El meteórico ascenso de Sofía Vergara

Sofía Vergara llegó a Estados Unidos con una idea muy clara de lo que quería alcanzar, luego de haber sido la modelo principal de un comercial de Pepsi. Con un futuro que se veía brillante y apadrinada por Tyler Perry (el mismo que cobija al príncipe Harry y Meghan Markle), la actriz comenzó a labrar su prometedor futuro cuando obtuvo un papel en la serie Modern Family, que se estrenó en 2009. Anteriormente, la colombiana había trabajado en programas de televisión, como A que no te atreves, con Cristina Saralegui, y en Baywatch.

La interpretación de Vergara en Modern Family fue tan importante que llegó a cobrar un aproximado a US$325 mil por episodio y en 2015, ella y Kaley Cuoco, de The Big Bang Theory, ganaron la impresionante cifra de US$28 millones en tan solo en un año, lo que las convirtió en las más poderosas del momento, según un recuento de Fortune.

Sofía Vergara, una de las actrices mejor pagadas del mundo, desde Modern Family @modernfamily / Instagram

Por otro lado, su participación como jueza en el programa de concurso America’s Got Talent, también sumó varios ceros a su cuenta bancaria. En un informe de Yahoo Finance se reportó que Sofía cobró US$10 millones en 2020, además de lo que se deriva de contratos promocionales y de la línea de jeans que comercializa a través de Walmart, de la cual, según Forbes, “ha vendido suficientes como para ser cuatro veces más alta que la Torre Eiffel”. También vende perfumes y es dueña de una línea de muebles llamada Rooms to Go.

En 2020, Vergara formó parte de la lista de las 100 celebridades mejor pagadas del mundo, organizada por Forbes, y en 2015 fue nombrada una de las mujeres más importantes del mundo. Entre otros de sus negocios, la colombiana vende lencería, joyería y es propietaria de la agencia de talentos Latin World Entertainment así como de Raze, una compañía de negocios digitales.