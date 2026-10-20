Elon Musk, empresario aliado de Trump: “Le daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos”

El empresario Elon Musk, aliado del presidente Donald Trump y una de las figuras más influyentes del sector tecnológico, anunció que entregará una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos durante el próximo año. La iniciativa, que todavía no tiene detalles operativos confirmados, podría representar una transferencia de miles de millones de dólares.

Elon Musk y SpaceX: qué se sabe sobre las acciones que promete entregar a los niños

Según informó Associated Press, Musk aseguró que entregará una acción de su compañía a cada niño estadounidense durante 2027. El empresario hizo el anuncio en una publicación en la red social X, donde también anticipó que esta sería la primera de varias iniciativas similares.

La propuesta surgió después de que Anthropic, una empresa dedicada al desarrollo de inteligencia artificial, comunicara que destinará una parte de sus acciones a un fondo orientado al beneficio público.

Musk respondió a ese anuncio con una postura diferente: en lugar de canalizar los recursos mediante una entidad, recomendó que las acciones se entregaran directamente a la población. Luego confirmó su intención de hacerlo con sus propios títulos de SpaceX y agregó: “Esta será la primera de muchas”.

Aunque el anuncio establece una intención concreta, todavía no se conoce cómo se organizará la distribución, qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios ni qué mecanismo permitirá entregar los títulos a decenas de millones de menores.

Cuánto valen las acciones de SpaceX que Elon Musk quiere regalar

El valor económico de la promesa se calcula a partir de la cotización de SpaceX en el mercado bursátil. Según Associated Press, las acciones de la compañía cerraron el viernes anterior al anuncio a US$146,03 cada una.

Con un valor de cierre de US$146,03 por acción de SpaceX registrado el viernes previo al anuncio y una población de 73 millones de menores, Associated Press estimó el costo total de la donación en aproximadamente US$10.660 millones BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al tomar como referencia esa cifra y una población aproximada de 73 millones de menores de 18 años, el valor total de las acciones prometidas alcanza unos US$10.660 millones. La estimación coincide, en términos generales, con el cálculo de CNN, que situó el monto potencial de la distribución en torno a los US$10.700 millones.

Por su parte, CNBC calculó que el valor de la entrega rondaría los US$10.500 millones, a partir de una cifra de aproximadamente 72 millones de menores y el mismo precio de cierre de los títulos.

Las acciones a los niños y el antecedente de las cuentas de inversión de Trump

La iniciativa de Musk se conoce en un momento en que Estados Unidos también impulsa mecanismos para facilitar el acceso de los menores a instrumentos de ahorro e inversión.

Según CNN, el Departamento del Tesoro comenzó a inscribir automáticamente a millones de menores en las denominadas Trump Accounts, un nuevo vehículo federal destinado al ahorro y la inversión.

El programa contempla que los niños nacidos entre comienzos de 2025 y fines de 2028 puedan acceder a una contribución gubernamental única de US$1000. La propuesta de Musk, en cambio, consistiría en entregar directamente una participación accionaria de SpaceX.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y su esposo se comprometieron en julio a donar una acción a unos dos millones de niños registrados en el programa de inversión Eric Gay - AP

Según CNBC, Brad Gerstner, fundador de Invest America y promotor de Trump Accounts, elogió la propuesta de Musk y sugirió que las acciones podrían distribuirse mediante esas cuentas.

Existe, además, un antecedente dentro de la propia compañía. En julio, Gwynne Shotwell, presidenta de SpaceX, y su esposo se comprometieron a donar una acción de la empresa a cada uno de los aproximadamente dos millones de niños que ya estaban inscritos en una cuenta del programa.

De acuerdo con CNN, la pareja señaló que daría prioridad a los menores de hogares con ingresos bajos y a los residentes de Texas, estado en el que SpaceX tiene su sede principal.