La batalla millonaria de Google, Amazon y Tesla: a cuánto asciende la fortuna de Elon Musk vs. Jeff Bezos y Larry Page

La fortuna de Elon Musk volvió a ubicarse por encima del billón de dólares y amplió todavía más la distancia con Jeff Bezos y Larry Page, sus principales rivales dentro del universo de los grandes empresarios tecnológicos. El dueño de Tesla y X se mantiene ampliamente por encima de los fundadores de Amazon y Google.

La fortuna de Elon Musk supera el billón de dólares

El patrimonio de Musk volvió a cruzar el umbral del billón de dólares y alcanzó una nueva dimensión frente a la de sus principales competidores en el ranking de grandes fortunas tecnológicas.

La actualización de Forbes ubica a Musk en la cima con una cifra superior a un billón, seguida por los patrimonios de Jeff Bezos y Larry Page Jacquelyn Martin - AP

Según la actualización más reciente de Forbes, el empresario acumula US$1,05 billones, mientras Bezos aparece segundo con US$375.400 millones y Page ocupa el tercer lugar con US$285.100 millones.

La diferencia se explica, en buena medida, por la evolución de las compañías que concentran buena parte de sus patrimonios: Tesla y SpaceX en el caso de Musk, Amazon en el de Bezos y Google en el de Page.

Jeff Bezos queda segundo mientras la brecha con Elon Musk se profundiza

De acuerdo con la lista de millonarios en tiempo real de Forbes, con la fortuna estimada de US$375.400 millones, Bezos queda muy por debajo de Musk, aunque todavía lo mantiene con una ventaja considerable sobre el tercer integrante.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, se mantiene en la segunda posición mundial Lionel Hahn - Getty Images North America

Con estos números, a pesar de que ambos fueron pioneros con sus compañías, la diferencia entre Musk y Bezos es de US$675.600 millones.

Quiénes están cerca de Larry Page en la lista de las fortunas más grande

Page, cofundador de Google, aparece tercero en la clasificación de Forbes. Su patrimonio se encuentra por debajo del de Bezos, pero continúa entre las personas más ricas del mundo.

Larry Page, cofundador de Google, ocupa el tercer lugar de la clasificación global Archivo

Según la lista de Forbes actualizada el 7 de octubre, Page supera a otros grandes empresarios tecnológicos incluidos en el ranking. Detrás de él aparecen:

Michael Dell , con US$280.800 millones.

, con US$280.800 millones. Sergey Brin , también vinculado a Google, con US$262.400 millones.

, también vinculado a Google, con US$262.400 millones. Mark Zuckerberg, con US$253.300 millones.

El salto de SpaceX que elevó la fortuna de Elon Musk

La evolución de la fortuna de Musk tuvo uno de sus puntos máximos en junio, cuando SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq a US$150 por acción.

En aquel momento, según Forbes, la operación otorgó a la compañía una valoración cercana a los US$2 billones y elevó la fortuna estimada de Musk.

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En el análisis publicado por Forbes el 12 de junio, la revista explicó que Musk poseía 4800 millones de acciones de SpaceX, valuadas entonces en US$715.000 millones. A esa participación se sumaban otros 350 millones de opciones sobre acciones, estimadas en US$50.000 millones.

En conjunto, esas tenencias representaban una participación del 38% en la compañía. Forbes señaló que Musk aumentó su fortuna en US$188.000 millones durante el jueves previo, cuando SpaceX fijó el precio de su oferta pública inicial en US$135 por acción.

Al día siguiente, con el comienzo de las operaciones a US$150, la fortuna calculada pasó a ubicarse en torno a los US$1,1 billones.

El paso de Musk por el territorio del billón de dólares no fue lineal. Después de alcanzar aquella marca en junio, perdió el estatus cuando las acciones de SpaceX cayeron 31%.

Más tarde, Musk volvió a superar ese umbral el 29 de junio, aunque cayó nuevamente el 1° de julio. Durante ese mismo mes, su fortuna llegó a estar por debajo de los US$700.000 millones después de que las acciones de SpaceX perdieran un 50% desde su máximo del 16 de junio.