Midterms 2026: Elon Musk donó US$276 millones a los republicanos para las elecciones del 3 de noviembre

El empresario y exasesor del presidente Donald Trump, Elon Musk, donó más de US$276 millones para respaldar a los candidatos republicanos en el Congreso de cara a las midterms 2026. Con esta cifra, se convirtió en el mayor contribuyente conocido de las elecciones del 3 de noviembre.

Qué se sabe de la donación de Elon Musk antes de las midterms 2026

Según un informe del The New York Times, Musk otorgó más de US$276 millones a comités y causas republicanas. Los fondos se distribuyeron entre los siguientes grupos:

Senate Leadership Fund : US$158 millone s para respaldar a los candidatos republicanos en el Senado.

: s para respaldar a los candidatos republicanos en el Senado. America PAC : US$76 millones destinados a programas masivos de movilización y captación de votantes.

: destinados a programas masivos de movilización y captación de votantes. Congressional Leadership Fund : US$20 millones para el super PAC principal de la Cámara de Representantes.

: para el super PAC principal de la Cámara de Representantes. Lone Star Liberty PAC : US$10 millones para apoyar a Ken Paxton , candidato republicano al Senado en Texas.

: para apoyar a , candidato republicano al Senado en Texas. Asociación de Gobernadores Republicanos: US$10 millones.

El gasto de Musk durante 2025-2026 aumentó a los US$366 millones Mark Schiefelbein - AP

Con estos aportes, el gasto de Musk registrado en comités federales durante el ciclo electoral 2025-2026 ascendió a US$366 millones, superando así los US$290 millones que aportó en el ciclo 2023-2024 para apoyar la campaña presidencial de Trump.

Antecedentes de las donaciones de Elon Musk

Los fondos aportados por Musk ocurren un año después de que el empresario asegurara, durante una entrevista por videoconferencia en Bloomberg, que iba a reducir su gasto político.

“En términos de gastos, voy a hacer mucho menos en el futuro. Creo que ya he hecho suficiente”, dijo el fundador de Tesla. Y sumó: “Si veo una razón para hacerlo, lo haré. Pero en este momento no veo ninguna razón”.

A diferencia de 2024, cuando realizaba apariciones públicas y entregaba cheques, ha mantenido un perfil bajo en los medios. En su cuenta de X, solo realizó siete publicaciones directas relacionadas con los comicios del 3 de noviembre, según The New York Times.

En mayo de 2025, Musk dejó su rol en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) Getty Images

De igual modo, en mayo de 2025, Musk dejó su rol en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) y se distanció de Trump. Desde entonces, ambos han restablecido una relación cordial, según AP.

Reacciones a las donaciones de Elon Musk

Las donaciones generaron rechazo en el Partido Demócrata. Según ABC News, algunos acusaron a los republicanos de utilizar dichas cantidades de dinero para enmascarar sus deficiencias.

“Los republicanos esperan comprar estas elecciones al inyectar decenas de millones en las contiendas para intentar superar a sus candidatos impopulares, a su impopular presidente y a su impopular economía”, dijo Lauren French, portavoz del Comité de Acción Política (PAC) de la mayoría demócrata en el Senado.

Por su parte, Andrew Romeo, portavoz de America PAC, afirmó que las inversiones buscan permitir que el Partido Republicano compita de manera efectiva y evite que EE.UU. se convierta en un país “socialista, progresista y sin fronteras”.

“Estos fondos han permitido que el aparato republicano difunda su mensaje, de modo que los republicanos tengan una oportunidad real de desafiar la historia”, dijo Romeo en diálogo con The New York Times.