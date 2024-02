escuchar

La edición 36 los Premios Lo Nuestro se realizó la noche de este jueves en el Kaseya Center de Miami, Florida. La gala de este 2024 tuvo 38 categorías, en dos de ellas estaba nominado el grupo mexicano RBD, integrado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. En representación, los dos últimos asistieron al evento. Sin embargo, por un problema con sus boletos, se quedaron afuera, según denunciaron en sus redes sociales.

En una noche en la que Karol G se coronó como la artista más ganadora, al llevarse nueve premios, y otros cantantes recibieron galardones como Maluma, Peso Pluma, Carín León y Shakira, el escándalo llegó luego de que Christopher Uckermann y Christian Chávez desfilaran por la alfombra magenta y luego explicaran que se habían tenido que retirar.

Christopher Uckermann y Christian Chávez desfilaron por la alfombra roja, pero no pudieron entrar a la premiación Instagram @christianchavezreal

¿Por qué no dejaron entrar a Los Premios Lo Nuestro a RBD?

Uckermann compartió en su cuenta oficial de Instagram dos videos en los que detalló lo que había sucedido. “Salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer ya no vamos a estar con ustedes, nos dieron unos boletos equivocados. Al parecer ya no había mesas, esto es algo que me sorprende un poco, una organización extraña”, señaló el cantante.

El clip lo grabó junto a su compañero Christian Chávez, a ambos se les veía en el interior de un vehículo. En ese momento, comentaron que se irían a cenar, en vista de que no podrían hacer nada más por entrar a la premiación en la que tenían dos nominaciones por: Tour Del Año y Grupo o Dúo Del Año – Pop. “Los nominados no pudieron entrar al evento, porque no tuvieron los boletos adecuados”, finalizó el actor mexicano.

En un segundo clip, Uckermann se dirigió a sus seguidores en todo el mundo: “Nos duele mucho haber venido hasta Miami (...) nos duele a nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto”. La agrupación, que en 2023 realizó una gira, principalmente por Estados Unidos y México, se llevó el premio por Dúo Del Año – Pop. Como en cada edición, los ganadores fueron elegidos por el voto del público.

Seguidores de RBD piden una disculpa de los organizadores

En la cuenta de Instagram oficial de Premios Lo Nuestro se compartió una imagen para anunciar a RBD como los ganadores de la categoría, misma que generó múltiples reacciones. “¡Estamos esperando la disculpa por la falta de respeto de los miembros de la banda más grande de Latinoamérica!”; “Ellos viajaron hasta Miami solo para asistir al evento y representar a RBD, por sus DOS nominaciones. ¿Y ganan y no los dejan entrar? Qué falta de respeto. Los fans exigimos una explicación y una disculpa para RBD”; “Cómo se sienten de saber que ellos fueron para recibir lo premio y no tenían lugar por incompetencia de la organización?”, son algunos de los miles de mensajes que dejaron en la publicación.

Hasta el momento, ni los organizadores de los premios ni la cadena Univision han dado ninguna declaración al respecto o emitido algún comunicado en el que se explique lo sucedido con los integrantes de RBD.

