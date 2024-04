La China Suárez sufrió un accidente, se fracturó la nariz y mostró cómo le quedó

Escuchar

Luego de una estadía en San Martín de los Andes por un proyecto laboral, María Eugenia “la China” Suárez regresó a su hogar en Buenos Aires, pero su vuelta estuvo protagonizada por un accidente que la llevó directamente a la guardia médica. Para llevar tranquilidad a sus seguidores, compartió en Instagram información sobre lo sucedido y, además, mostró las consecuencias que tiene en el rostro.

Durante poco más de dos semanas, la China Suárez se instaló en la Patagonia junto a sus hijos para filmar su nuevo proyecto audiovisual, La bastarda, que se estrenará en Star+ en 2025. Durante su estadía, publicó en redes sociales detalles de su viaje, acompañados por paradisíacos paisajes. El 26 de abril regresó a Buenos Aires para retomar su rutina, pero sufrió un imprevisto.

La China Suárez compartió en redes sociales las consecuencias del accidente que sufrió (Foto Instagram @sangrejaponesa)

“Bueno, en un accidente bol... me fracturé la nariz. No hay desplazamiento, así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí”, escribió la ex Casi Ángeles en su cuenta de Instagram. Si bien no brindó demasiados detalles de lo ocurrido, compartió un video donde se puede observar un moretón sobre el tabique nasal.

En las imágenes que compartió se puede observar un moretón en la zona del tabique (Foto Instagram @sangrejaponesa)

A su vez, posteó un video donde aparece su hija del medio, Magnolia, asistiéndola y colocándole hielo en la zona de la nariz.

Sus seguidores no dudaron en comentar la publicación enviándole buenas energías para la recuperación. ”Ni con nariz fracturada se te va la cara más bella del mundo mundial”; “Hasta con la nariz roja es una belleza. Yo me fracturó la nariz y parezco Rocky Balboa arriba del ring”; “Mejorate pronto, reina. Lo siento mucho” y “¿Se suelda sola así? ¿No necesita nada?”, fueron algunos de los mensajes.

La China Suárez habló de cómo debe ser su hombre ideal

En el marco de mantener un ida y vuelta con sus seguidores, la actriz utilizó su cajita de Instagram de preguntas para responder las inquietudes de sus fanáticos: desde su vida personal hasta sus proyectos laborales.

Recientemente, respondió sobre sus cuestiones amorosas. Primero, utilizó un interrogante para dejar en claro que quiere mantener con hermetismo sus relaciones. “¿Por qué no hablás de tu vida amorosa?”, le consultó un fan. Sin dudar, ella le respondió: “Porque lo que se quiere, se cuida. No ando con muchas ganas de exponer nada sinceramente”.

La China Suárez respondió pregunta de sus seguidores (Captura Instagram @sangrejaponesa)

Además de esta declaración, que se relacionó directamente con el vínculo amoroso que la uniría al cantante Lauty Gram, reveló lo que tiene que tener un hombre para atraerla. “Me engancho cuando me quieren bien”, dijo.

La actriz reveló qué es lo que le atrae de un hombre (Captura Instagram @sangrejaponesa)