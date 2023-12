escuchar

Los Beckham han disfrutado al máximo de la Navidad, como lo han dejado ver desde hace días en redes sociales, con diferentes posteos de sus celebraciones en familia. Además, David y Victoria publicaron muestras de su complicidad y de lo sólido que parece ser su matrimonio, con un video en el que se reveló uno de los regalos que recibió el exfutbolista este 25 de diciembre.

En estos días de unión familiar, Victoria convirtió su cuenta de Instagram en un reflejo de sus festejos en familia, con diferentes fotos en las que aparecen los integrantes del clan. Incluso en algunas se aprecia a casi todos con sus mejores sonrisas para posar al lado de Papá Noel. Sin embargo, fuera de estas postales navideñas, esta mañana llamó la atención lo que David Beckham recibió para Navidad.

Los Beckham pasaron una increíble Navidad y dejaron ver los detalles a través de diferentes imágenes @victoriabeckham/Instagram

La empresaria publicó un video en el que aparece el exfutbolista con un sombrero navideño, mientras está en el exterior de la vivienda y mira con atención unas gallinas que, al parecer, fueron parte de un obsequio de su esposa. “¿Qué recibiste de Navidad?”, se lee en la descripción del clip.

En la grabación, Victoria le hace la misma pregunta, a lo que él responde, mientras las alimenta. “Unas gallinas”, en tanto que ella repite: “Le regalaron unas gallinas”. En el clip, que ya tiene casi 280 mil Me gusta, se lo pudo ver al copropietario de Inter Miami CF ofrecerle alimento a los animales para animarlos a salir del corral.

Así fue la Navidad de la familia Beckham

En los últimos días, la pareja se metió al máximo en el espíritu navideño al posar con Papá Noel. La diseñadora de modas no perdió la oportunidad de lucir su estilo mientras tocaba una campana dorada en una imagen que subió a Instagram. En tanto que David también se tomó una foto con una sonrisa de oreja a oreja. En el posteo destacaron otros integrantes de la familia, como Romeo, de 21 años, Cruz, de 18, y Harper, que ya tiene 12.

Mientras tanto, Brooklyn, de 24 años, y su esposa, Nicola Peltz, de 28, estuvieron en Miami para los festejos en pijamas. Esa vez el que no estuvo presente fue Romeo Beckham.

¿Qué pasa entre Nicola Peltz y Victoria Beckham?

A pesar de los rumores que indican una pelea y malos tratos entre Victoria y Nicola, ambas se esfuerzan por dejarlos atrás. En una imagen, la diseñadora publicó una escena de la familia, mientras escribió. “Papá Noel llegó temprano a Miami”, y luego etiquetó a todos.

No obstante, para los usuarios no pasó desapercibido un detalle y la cuestionaron por no abrazar a su nuera. “¿Por qué tu mano está en el bolsillo? Ella también es de tu familia”, escribió una persona.

Los rumores de la disputa comenzaron desde que Nicola y Brooklyn se casaron hace casi un año, cuando trascendió que hubo un enfrentamiento por el vestido de novia. Posteriormente, los fanáticos los intensificaron y empezaron incluso a analizar el lenguaje corporal de ambas, como en esta ocasión.