Josh Ball, expareja de Ángela Aguilar y jugador de la NFL, le envió un mensaje tras revelar su relación con Christian Nodal

Escuchar

Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación y sorprendieron a sus fanáticos, sobre todo porque acababan de tener a su primer hijo juntos. A tan solo tres semanas de esta noticia, salió a la luz el romance entre el cantante mexicano y la también intérprete Ángela Aguilar, lo que generó una oleada mayor de comentarios. Entre ellos hubo un polémico mensaje de Josh Ball, jugador de la NFL, quien habría sido expareja de la cantante mexicana.

Aguilar, conocida por su voz potente y su herencia musical, estuvo vinculada sentimentalmente con Josh Ball durante el último año. El jugador de la NFL y la cantante mantuvieron una relación que terminó hace algunos meses, según People en español. Aunque ambos no oficializaron su vínculo, la reciente noticia del romance de la hija de Pepe Aguilar con Nodal hizo que un mensaje del futbolista fuera interpretado como una respuesta.

El ex de Ángela Aguilar compartió un polémico mensaje a través de su cuenta de Instagram Captura de pantalla Instagram @joshball79

A través de su cuenta de Instagram, Ball publicó una historia que decía: “The trust of the innocent is the liar’s most useful tool”, lo que se traduce como “La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso”. Aunque no mencionó directamente a Aguilar ni a Nodal, muchos de sus seguidores interpretaron la frase como una indirecta relacionada con la reciente revelación del romance.

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal llevan una amistad de larga data. La joven de 20 años ha estado presente en varios momentos importantes de la vida del cantante de música regional, desde su mediática separación con Belinda hasta el nacimiento de su primera hija con Cazzu. La confirmación de su noviazgo con un beso sobre el escenario sorprendió a muchos, especialmente a los fanáticos de la argentina, quienes no tardaron en expresar su descontento en las redes sociales.

En el concierto del intérprete en el Auditorio Nacional de México, la cantante fue su invitada sorpresa. Juntos cantaron “Por Mujeres como tú”, de Pepe Aguilar, y no perdieron el momento para mostrarse enamorados.

La hija del legendario Pepe Aguilar ha logrado construir una exitosa carrera en la música regional mexicana a pesar de su corta edad. Su talento la ha ubicado rápidamente en el centro y su vida personal no es ajena a la atención mediática.

La reacción de Cazzu

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, decidió intervenir para calmar las aguas. A través de su cuenta de Instagram, la artista argentina expresó su deseo de mantenerse al margen de los escándalos mediáticos. “Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto”, escribió, y dejó claro que siempre ha tratado de evitar ser el centro de atención por cuestiones personales.

Cazzu rompe el silencio tras la confirmación del romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar Foto Instagram @cazzu

La intérprete de “Los hombres no lloran” se mostró apenada por la situación y expresó su deseo de centrarse en su bienestar y en el de su hija. “Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad”, aseguró. Además, agradeció la preocupación de sus seguidores y concluyó su mensaje con una foto junto a su hija Inti.

LA NACION