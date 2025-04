Qué dijo Florencia Peña tras la denuncia de Viviana Canosa

El escándalo que rodea la denuncia de Viviana Canosa en Comodoro Py continúa creciendo y ahora involucró a Florencia Peña. La periodista dijo que había entregado una lista de figuras públicas supuestamente implicadas y, poco después, Luis Ventura reveló que Peña estaba en ese listado. Frente a la gravedad de la situación, la actriz reaccionó de manera firme y calificó los dichos como una “aberración”. Durante una entrevista con LAM (América TV), negó las acusaciones y pidió que se ponga fin a la especulación y al daño que está sufriendo su figura.

Visiblemente afectada, la actriz no pudo evitar romper en llanto al abordar el escándalo. “Soy picante y me banco el juego. He soportado muchas cosas, es parte de quien soy y me hago responsable de lo que digo y cómo soy”, reconoció. Sin embargo, segundos después, hizo una pausa, claramente emocionada, para compartir lo que realmente le dolía: “Hay algo que me ha atravesado a lo largo de los años que es mi honestidad”. Con lágrimas en los ojos, agregó: “Te puede gustar o no, te puedo caer mal o no. Puede gustarte cómo actuó, conduzco e incluso podés criticarme pero yo soy honesta”.

La actriz rompió el llanto tras las acusaciones de Viviana Canosa (Captura: América TV)

En relación con esto, Peña destacó lo difícil que le resultó ser asociada a una denuncia de trata, especialmente siendo madre de tres hijos en edad escolar. “Creo que hay un límite porque estoy metida en títulos como que yo estoy en la trata y es un delirio”, expresó. Luego, en diálogo con Ángel de Brito, reflexionó junto a sus amigos cercanos sobre la situación: “Cuando hablo con Damián Betular, la Negra Vernaci y Lizy Tagliani, nos preguntamos: ‘¿Qué está pasando? ¡Yo no quisiera estar acá sentada pero vengo porque a esto hay que frenarlo ya!”. Cabe aclarar que esas personas también fueron nombradas, según Ventura, como parte de la denuncia de Viviana Canosa.

Poco después, Florencia Peña se refirió al periodista Tomás Méndez, quien la había relacionado con la denuncia de Canosa: “Yo me la pasé ensayando así que no estaba enterada de lo que estaba pasando y cuando llegué a mi casa escuché a este hombre hablando con Flor de la V diciendo que lo que dice la denuncia es que: ‘Florencia Peña recluta menores en tal y tal dirección’. Lo afirmó“, relató, visiblemente enojada. Y sumó: “O sea, pará, pará, pará... ¿Qué? Además, están con esto de que hay secreto de sumario, pero si hay una persona en Canal 9 tirando supuestos nombres es que no hay secreto de sumario un pingo”.

Flor Peña negó todas las acusaciones en su contra (Captura: América TV)

En la misma línea, Peña relató que su abogado, Fernando Burlando, le informó que no estaría directamente involucrada en la denuncia de Viviana Canosa, sino que la citarían como testigo de un hecho que supuestamente ocurrió en un momento determinado. “Supuestamente, dice que nosotros fuimos a un boliche que se llamaba KM Zero (en el que solía trabajar Lizy Tagliani), al que no fui en mi vida y yo a ella no la conocía cuando trabajaba ahí“, aclaró.

Además, aseguró que sigue en contacto constante con Lizy Tagliani, quien también está atravesando una situación difícil. “Ella también se está comiendo un garronazo, ella tenía la audiencia de su hijito. No es una boludez”. Por otro lado, se mostró sorprendida de encontrarse defendiendo su inocencia frente a acusaciones tan graves. “¿De verdad se me está acusando de esto? ¿Yo? ¿Ustedes creen que si yo estaría o hubiera estado en alguna situación cercana a un delito no estaría estampada contra un paredón?”, se preguntó.

Florencia Peña pidió que se le ponga fin a esta situación (Captura: América TV)

Finalmente, la actriz explicó su decisión de hablar públicamente sobre el tema: “Estoy acá sentada porque esto va a ser utilizado de una manera muy vil. No quiero googlear mi nombre y lo primero que aparezca sea: ‘Florencia Peña’ y ‘denuncia de trata’. Es un tema muy difícil y yo tengo tres pibes”.

“Esto es una aberración, una hijaputez, lo voy a decir así, contundentemente. Es una acusación absolutamente mentirosa. Yo no me merezco esto. Ni yo ni La Negra (Vernaci), Betular ni Lizy, a quien le creo porque la conozco”, cerró.