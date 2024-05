La historia de amor de Christian Nodal y Cazzu: el escándalo con Belinda, su relación, el nacimiento de Inti y el anuncio menos esperado

Escuchar

Christian Nodal y la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, formaron una de las parejas más conocidas de la industria de la música latina. Su intensa relación de casi dos años tuvo un momento que los unió para siempre: el nacimiento de su hija Inti. Sin embargo, recientemente ambos utilizaron sus redes sociales para informarle a sus millones de seguidores sobre el fin de su historia de amor.

Nodal no solo es conocido por su prolífica carrera dentro del género regional mexicano, sino también por sus relaciones amorosas que han tomado dimensión en los medios de comunicación como en las redes sociales. Antes de conocer a la artista argentina, tuvo una polémica separación con Belinda.

El escándalo entre Belinda y Christian Nodal

Ambos, dos grandes figuras del mundo de la música, se conocieron en una ceremonia de premios, pero su relación se hizo más estrecha cuando trabajaron juntos como en La Voz México. Lo que comenzó como una amistad en el programa de televisión rápidamente se transformó en un romance apasionado. La pareja se comprometió, y todo parecía ir de maravilla hasta que los conflictos comenzaron a surgir a principios de 2022.

La relación entre Nodal y Belinda terminó justo antes de llegar al altar. Después de casi dos años de noviazgo y con los preparativos de una boda en marcha, la pareja decidió separarse. El cantante norteño confirmó la noticia con un comunicado en sus historias de Instagram, donde pidió respeto por la decisión y agradeció los momentos compartidos.

La ruptura fue una sorpresa para el mundo del espectáculo mexicano, y aunque ambos artistas nunca revelaron las razones exactas de su separación, sus canciones posteriores estuvieron llenas de indirectas que alimentaron la controversia. Uno de los momentos más tensos fue cuando Nodal se enzarzó en una pelea mediática con la madre de Belinda, lo que agravó aún más la situación.

El 31 de enero del presente año, Belinda publicó un nuevo álbum musical que según sus propios fanáticos estaba cargada de indirectas para el cantante mexicano. “Cactus” fue la canción que muchos interpretaron como una dedicación a Nodal, lo que también representó su incursión con el género de corridos tumbados.

El inicio del romance entre Christian Nodal y Cazzu

A pocos meses de su separación, que desató toda una polémica mediática, y en uno de los momentos más difíciles en su vida, apareció la cantante argentina Cazzu. La primera vez que fueron vistos juntos fue en un concierto que Nodal ofreció en el estado de México, donde la oriunda de Jujuy subió al escenario para interpretar juntos “Si te falta Alguien”. Poco después, en junio de 2022, fueron captados al caminar de la mano por las calles de Guatemala y luego se les vio dándose su primer beso en público.

La relación entre Nodal y Cazzu floreció rápidamente, a pesar de los comentarios y advertencias sobre la personalidad del cantante mexicano. La pareja se mostró siempre feliz ante las cámaras y en las redes sociales, incluso el mexicano le dedicó la canción “Casualidades” al destacar el esfuerzo que le costó conquistarla y la belleza de su proceso de enamoramiento.

El nacimiento de Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu

El amor entre los artistas se consolidó con el nacimiento de su hija, Inti. La pareja vivió el embarazo con complicaciones, lo que fue una situación difícil de llevar para Christian Nodal. “El evento de recibirla fue muy traumático, no fue bonito. Iba como un parto natural y, en el último momento, pasó que rompieron la bolsa y con la presión se salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza y eso la aplastó”, relató Nodal hace poco.

En el momento del parto, el cantante tenía la máquina de los latidos y empezó a bajar el ritmo de la madre y de la recién nacida. “Fue el peor sentimiento en mi vida”, agregó. En medio de la situación, sin poder asimilar lo que ocurría y con un miedo que lo paralizaba, el artista incluso rezó. “Yo decía: Dios, nunca te pido nada, por favor, no me hagas esto. Este golpe yo no lo aguanto. Mañana mismo agarro la pistola y me despido. No me siento capaz de sobrevivir a algo como esto”, dijo. Tras este episodio de alta tensión, Cazzu y su bebé pudieron recuperarse.

El 14 de febrero de 2024, Día de los Enamorados, fue el momento elegido para mostrar por primera vez el rostro de Inti, lo que enterneció a sus seguidores con una imagen en la que se les veía besando a su bebé. Las redes sociales siempre fueron parte de la vida de ambos artistas, hasta incluso para anunciar malas noticias.

El anuncio menos esperado entre Cazzu y Christian Nodal

A pesar de los felices momentos que compartieron, esta mañana Christian Nodal y Cazzu sorprendieron a todos con el anuncio de su separación. A través de sus redes sociales, ambos artistas informaron a sus seguidores que habían decidido tomar caminos separados, aunque mantendrán una relación de respeto mutuo por el bienestar de su hija.

Cazzu escribió en su historia de Instagram: “Todo sana. Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los desaciertos y los errores. Hoy, como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas, nos acompañan, algunos con odio y otros con mucho amor”. Por su parte, Nodal también compartió un comunicado en el que agradeció los momentos compartidos con Cazzu y pidió comprensión durante este tiempo de cambio.

Los rumores de una ruptura entre la pareja surgieron a principios de mayo, cuando los seguidores de Nodal notaron que había eliminado todas las fotos de Cazzu de su perfil. Además, el cantante mexicano no mencionó a la argentina en el Día de la Madre, lo que alimentó aún más las especulaciones.

