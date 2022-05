Christian Nodal, contundente contra la mamá de Belinda: “Ni el éxito les sirve para dejarme en paz”

El misterio por la ruptura entre Belinda y Christian Nodal se mantiene, aunque tal parece que no por mucho más tiempo. La pareja terminó el compromiso en febrero, y cada uno mantuvo silencio en aquel entonces, pero paralelamente trataron de demostrar que siguieron con sus vidas: él estrenó un nuevo tema, mientras que ella se dedicó de lleno a la grabación de la serie de Netflix Bienvenidos a Edén. Sin embargo, esta semana se disparó nuevamente el alerta entre los seguidores de ambos, cuando el cantante publicó parte de un chat que tuvieron cuando el compromiso de boda todavía estaba en pie. La actriz no se quedó callada y compartió un video con el actor Guillermo Pfening y los rumores de romance llenaron las redes sociales. Ahora, el mexicano opinó nuevamente en su cuenta de Instagram acerca de su noviazgo, luego de que una seguidora le reprochara la filtración de la conversación. “No se trata de dinero, se trata de a quién siguen y siguen tratando de afectar”, expresó en su respuesta.

El escándalo comenzó hace unos días, cuando Belinda Schüll, madre de la actriz, compartió en su cuenta de Instagram un conjunto de fotos y videos de su hija y propios y, en una de sus publicaciones, un seguidor escribió: “Beli es lo máximo. Please, que ya no vuelva con el naco de Nodal”. La controversia se desató cuando la mujer respondió aquel mensaje con varios emojis de aplausos y, de alguna manera, transmitió que estaba de acuerdo con la opinión del usuario de la red social.

Un usuario en Instagram llamo "naco" a Christian Nodal y la madre de Belinda le respondió con empatía (Crédito: Instagram/@schull.belinda)

Aquella reacción, conjuntamente con el mensaje en otra foto: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”, hicieron que Nodal estallara y apuntara directo contra Schüll, ya que, en el contenido de su mensaje, se notó que la molestia no era contra Belinda, sino contra la madre de ella.

Otra de las publicaciones de la madre de Belinda y cuyo mensaje parecía estar dirigidas a Christian Nodal (Crédito: Instagram/@schull.belinda)

En ese sentido, el cantante escribió en su cuenta de Twitter: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando”, comenzó el mensaje del cantante, quien luego agregó: “Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí”. Christian fue contundente.

Días después, Belinda compartió en su cuenta de Instagram un video en la playa junto al actor Guillermo Pfening y comenzaron los rumores de romance, ya que la filmación estaba editada con un marco de en forma de corazón. Asimismo, el argentino compartió una foto de ella y la acompañó con el mensaje: “¡Volá alto como vos sabes!”. Hasta el momento, no trascendieron más detalles y se presume que podrían haberse encontrado en medio de la grabación de la segunda temporada de Bienvenidos a Edén.

Christian Nodal respondió de forma contundente a la madre de Belinda (Crédito: Twitter/@elnodal)

No obstante, hace pocas horas, Despierta América (Univisión) compartió en sus redes sociales una imagen de Twitter, donde se pudo observar que Nodal respondió a la crítica de una seguidora de Belinda, quien lo acuso de ventilar asuntos personales en lugar de resolverlo con ella. “Si es problema, según tú, es que ‘no te dejan sanar’, ¿por qué no hablarlo con Belinda?”, comenzaba el texto de usuaria, quien luego lo increpó al decirle que no creía que la actriz o sus padres lo hubiesen obligado a darle dinero.

Despierta América compartió en sus redes sociales la respuesta que Christian Nodal le dio a una usuaria que lo criticó en Twitter (Crédito: Instagram/@despiertaamérica)

Tal pareció que la paciencia de Christian llegó a su límite cuando se tomó un momento para responder ese comentario. “Sí lo hice. La llamé varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de a quién siguen y siguen tratando de afectar”, expresó él, y luego añadió: “Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera qué hacer”, cerró Nodal.

Del contenido del mensaje que el mexicano dirigió hace unos días a Schüll, seguido de la reciente respuesta en Twitter, se podría interpretar que luego de la ruptura, su molestia no se relaciona directamente con Belinda, ni a si él llegó o no a darle dinero, sino que estaría claramente dirigida a la familia de ella, por aprovecharse económicamente de los frutos de su trabajo.

Christian Nodal respondió en Twitter a las críticas tras filtrar el chat con Belinda (Crédito: Instagram/@despiertaamérica)

En ese contexto, algunos medios de comunicación, entre ellos El Heraldo de México,recordaron el escándalo que vivió la familia Peregrin Schüll hace más de una década, cuando el empresario Mohamed Morales Álvarez filtró que habría llegado a un acuerdo con los padres de la cantante para que ella realizara una gira de más de una treintena de conciertos, a cambio de prestarles una lujosa casa que él tenía en Ciudad de México, un auto y más de 500.000 dólares, porque “ellos no tenían dinero”, pero que la cantante nunca hizo la gira musical. Asimismo, también se rumoreaba que el empresario y ella tenían un romance.

Luego de aquel escándalo, tal como reseñó el diario mexicano, Belinda demandó en 2015 al expropietario de los Tiburones Rojos de Veracruz por acoso sexual. Por su parte, Morales Álvarez sostuvo que se trataba de la ruptura de un acuerdo laboral, ya que ella no realizó los conciertos acordados. Posteriormente, ambas partes llegaron a un acuerdo firmado en el que se otorgaron el perdón mutuo. Sin embargo, ninguno dijo de qué se trato, ni si efectivamente habrían tenido una relación sentimental.