La isla del Caribe de 42 hectáreas que Leonardo DiCaprio convirtió en una joya para la conservación

Leonardo DiCaprio compró Blackadore Caye, una isla privada de 42 hectáreas (104 acres) frente a las costas de Belice, en el Caribe, con la intención de impulsar un proyecto de restauración ambiental. El actor adquirió el territorio en 2005 junto al empresario Jeff Gram por US$1,75 millones y, una década después, presentó un plan que combinaba la conservación de la naturaleza con el turismo de lujo.

Cómo es Blackadore Caye, la isla que compró Leonardo DiCaprio en Belice

En abril de 2015, la revista Vanity Fair informó sobre el proyecto, llamado Blackadore Caye, a Restorative Island. La iniciativa buscaba recuperar un ecosistema afectado por la sobrepesca, la erosión costera y la pérdida de vegetación autóctona, además de proteger la biodiversidad marina.

El proyecto original de DiCaprio en Blackadore Caye Denniston International

Blackadore Caye se encuentra cerca de San Pedro, en Belice, y a poca distancia de la barrera de arrecifes del país. El plan contemplaba recuperar la vegetación nativa y proteger los hábitats de distintas especies, entre ellas los manatíes, además de favorecer la conservación de peces y otros organismos que dependen de los ecosistemas costeros.

De acuerdo con Vanity Fair, los manglares son clave en la propuesta porque funcionan como zona de reproducción para numerosas especies y ayudan a reducir la erosión de las costas. El diseño también incluía un vivero de plantas autóctonas, arrecifes artificiales y refugios para peces.

En abril de 2015, la publicación especializada ArchDaily detalló los componentes del diseño original, a cargo del arquitecto Jason F. McLennan. Según esa propuesta, el 45% de la isla se destinaría a la conservación y las nuevas construcciones deberían cumplir estándares ambientales exigentes.

El complejo turístico sustentable que proyectó Leonardo DiCaprio

EL inmueble también contemplaba un complejo turístico de lujo, con bungalós para visitantes, residencias privadas y servicios diseñados para integrarse al paisaje. El objetivo era combinar la actividad turística con medidas de restauración y un uso más eficiente de los recursos.

En noviembre de 2016, Architectural Digest publicó imágenes y detalles de una nueva versión del desarrollo, diseñada por el arquitecto Jean-Michel Gathy. Los planos incluían 36 bungalós y 36 residencias privadas, construcciones abiertas al entorno, piscinas y materiales naturales.

Leonardo DiCaprio compró Blackadore Caye con el objetivo de realizar una restauración integral del ecosistema local Instagram (@revistamustique)

El proyecto también preveía incorporar paneles solares, retirar especies invasoras, recuperar la flora autóctona, plantar manglares y proteger los arrecifes cercanos. Esas medidas formaban parte de los planes anunciados para reducir el impacto de la actividad turística y favorecer la recuperación del ecosistema.

La apertura del establecimiento se había previsto inicialmente para 2018, pero el cronograma no se cumplió. El desarrollo acumuló demoras y, según una actualización publicada en octubre de 2026 por Forbes España, el resort continúa sin abrir.

Por qué el proyecto de conservación de DiCaprio generó cuestionamientos

Desde su presentación, la iniciativa despertó polémica sobre la posibilidad de compatibilizar un desarrollo turístico de lujo con la protección de un ecosistema costero sensible. Entre las preocupaciones planteadas en el debate sobre este tipo de emprendimientos figuran el impacto de las construcciones, el transporte de materiales y recursos hasta la isla y las posibles consecuencias para los ambientes marinos.

En un análisis publicado en enero de 2016, ArchDaily examinó las contradicciones de presentar un resort exclusivo como modelo de sustentabilidad. El artículo planteó interrogantes sobre la problemática ambiental de las obras y sobre quiénes podrían acceder a los beneficios del desarrollo.

Al presentar la iniciativa en 2015, DiCaprio explicó que buscaba ir más allá de reducir el impacto ambiental. “Mi objetivo siempre fue crear algo no solo ambiental, sino también restaurativo”, dijo el actor, según ArchDaily. La idea era convertir la isla en un ejemplo de cómo el turismo podía contribuir a recuperar un ecosistema degradado. Tras más de dos décadas de la compra, Blackadore Caye sigue vinculada a un proyecto turístico que no llegó a abrir.