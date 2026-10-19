Bruce Willis compró un dúplex de 550 m² frente al Central Park y tres años después lo vendió por US$17,75 millones

Bruce Willis y su esposa, Emma Heming Willis, protagonizaron una rápida operación inmobiliaria en Nueva York. En 2015, compraron un dúplex de unos 557 metros cuadrados frente a Central Park, en el exclusivo Upper West Side de Manhattan. Tres años después, en enero de 2018, lo pusieron en venta por US$17,75 millones. La pareja decidió desprenderse de la vivienda porque no pasaba suficiente tiempo en ella.

Cómo era el dúplex de Bruce Willis frente a Central Park

La propiedad estaba ubicada en el número 271 de Central Park West, en un edificio residencial construido en 1912. El departamento ocupaba dos niveles y tenía unos 6000 pies cuadrados (557 metros cuadrados).

La sala de estar del dúplex de Bruce Willis y Emma Heming Willis tenía grandes ventanales con vistas a Central Park Robert Lowell

Según las descripciones publicadas por The Wall Street Journal y Town & Country, el dúplex contaba con seis dormitorios y cuatro baños completos. Buena parte de las habitaciones tenía vistas al parque, uno de los principales atractivos de la vivienda.

La sala de estar, ubicada en una esquina del departamento, tenía grandes ventanales orientados hacia Central Park. La propiedad también incluía una biblioteca con estanterías, un comedor formal y una cocina equipada con barra para desayunar, mesas de granito, dos refrigeradores Sub-Zero y una cocina profesional de seis hornallas.

El dormitorio principal tenía vestidor, una zona de estar y un baño con bañera independiente y ducha de vapor. La distribución en dos plantas permitía separar los espacios sociales de los dormitorios.

Cuánto pagó Bruce Willis por su departamento en Nueva York y por qué lo vendió

Willis y Heming compraron el inmueble en marzo de 2015 por US$16.995.000, según los registros inmobiliarios citados por The Real Deal. Los vendedores fueron Wesley Edens, copropietario de los Milwaukee Bucks de la NBA, y su esposa, Lynn Edens.

En enero de 2018, la pareja decidió ponerlo en el mercado por US$17.750.000. La agente inmobiliaria Ann Cutbill Lenane explicó a The Wall Street Journal que la familia había decidido venderlo porque no pasaba allí el tiempo suficiente.

La propiedad entró en contrato el 25 de enero de 2018, apenas ocho días después de salir al mercado. La operación se cerró el 24 de abril de ese año por US$17,75 millones, el precio solicitado inicialmente, según los registros inmobiliarios y la cobertura de Architectural Digest.

La diferencia nominal entre el precio de compra y el de venta fue de US$755.000, antes de impuestos, comisiones, gastos de mantenimiento y otros costos asociados a la propiedad.

La cocina del departamento de Bruce Willis en el Upper West Side contaba con una barra para desayunar, mesadas de granito, gabinetes con detalles cromados, dos refrigeradores Sub-Zero y una cocina Viking de seis hornallas Douglas Elliman

La relación de Bruce Willis con el Upper West Side de Nueva York

La venta no significó que el actor quisiera abandonar Manhattan. En declaraciones recogidas por The Wall Street Journal, Willis afirmó: “Siempre seré un hombre del Upper West Side. Vivo aquí, de manera intermitente, desde los años setenta”.

Después de desprenderse del dúplex, el actor y su esposa compraron un departamento más pequeño en el complejo One West End, cerca de Lincoln Square.

Las vistas desde el dúplex donde vivió Bruce Willis Robert Lowell

La nueva vivienda tenía aproximadamente la mitad de la superficie de la anterior y respondía a la decisión de reducir el tamaño de su residencia en la ciudad. Según Architectural Digest, la propiedad tenía unos 3057 pies cuadrados (284 metros cuadrados) y se había anunciado por US$7,9 millones.