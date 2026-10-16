Bruce Willis compró una mansión de 964 metros cuadrados por US$9 millones y 22 años después cuadruplicó su precio

Una propiedad de Benedict Canyon en Beverly Hills, California, se vendió a 41,25 millones de dólares en abril de 2026. La residencia perteneció al actor Bruce Willis, quien la había comprado años atrás a menos de US$10 millones.

La historia de Bruce Willis con la mansión que se vendió a US$41 millones

Willis adquirió la mansión en 2004 por un monto de US$9 millones. De acuerdo con Realtor.com, tras un período en el mercado desde mayo de 2013, la estrella de Hollywood concretó la venta de la residencia en 2014 por US$16,5 millones.

Willis adquirió la mansión en 2004 por un monto de US$9 millones (Fuente: Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Posteriormente, en abril de 2026, la vivienda cambió de manos en una operación privada por un valor final de US$41,25 millones. Esta suma cuadruplicó el precio original desembolsado por el actor estadounidense hace 22 años.

Arquitectura y distribución interior de la propiedad en Beverly Hills

La mansión de estilo mediterráneo abarca una superficie de 964 metros cuadrados sobre una parcela arbolada en Benedict Canyon. La construcción original data de 1928 y conserva detalles históricos como vigas de madera a la vista y chimeneas de época.

La entrada de doble altura cuenta con pisos de baldosas que conectan con una sala principal de estar. Esta área se destaca por sus ventanales de vidrio de techo a suelo que abren directamente hacia el patio central de la residencia.

El patio interior alberga un brasero de piedra en el centro del espacio al aire libre. Frente a este sector se ubican la cocina principal, el comedor formal y una segunda sala de descanso.

La cocina dispone de dos grandes islas y una barra para desayunar. Asimismo, la segunda sala integra puertas de vidrio retráctiles hacia un comedor exterior cubierto con un horno de pizza.

Así se ve por dentro la mansión que fue propiedad de Willis Realtor.com

El inmueble incluye una oficina con paneles de madera, una bodega de vinos, un bar y un cine privado con sillones reclinables de cuero. Las reformas recientes redujeron el número de dormitorios de 11 a 7 suites principales.

La habitación principal cuenta con una terraza privada que comunica con un patio exclusivo. El baño en suite tiene una tina de baño frente a un ventanal, una ducha independiente y dos vestidores de gran tamaño.

En el área exterior, la propiedad exhibe una piscina rodeada de setos y chimeneas al aire libre. El quincho incluye una cocina completa y conecta con una cancha deportiva privada.

La segunda venta más alta de Los Ángeles en 2026

La operación de US$41,25 millones se ubicó entre las dos ventas residenciales más caras del condado de Los Ángeles hasta abril de 2026, según The Real Deal. El primer lugar corresponde a una mansión vecina que alcanzó los US$47 millones en marzo.

El empresario Carlos Alberini, director ejecutivo de la marca Guess, y su esposa Andrea Alberini compraron la mansión a Willis en 2014. En 2021, la pareja adquirió la casa adyacente por 15,75 millones de dólares adicionales.

Así se ve una de las suites principales que tiene la mansión que fue propiedad de Bruce Willis Realtor.com

Los agentes Carl Gambino y John Bercsi, del grupo Compass, representaron a los compradores en la transacción de abril de 2026. Por su parte, Jon Grauman, Adam Rosenfeld y Bennett Bidwell figuraron como agentes de listado del inmueble.

Willis compró esta vivienda cuatro años después de su separación de la actriz Demi Moore. La propiedad atravesó reformas estructurales que modernizaron las instalaciones sin perder el diseño arquitectónico de 1928.