La edición 29 de los Critics’ Choice Awards se realizó este domingo 14 de enero en The Barker Hangar del Santa Monica Air Center, en California. La ceremonia, en la que se reconoce a lo mejor de la industria del cine, fue transmitida por The CW. Fuera de la gala, uno de los actores que se llevó todas las miradas de la noche fue Ryan Gosling, que se convirtió en meme por la cara que hizo cuando supo que una de las canciones que había interpretado para la película Barbie obtuvo uno de los galardones.

The Barker Hangar en Santa Monica Air Center es uno de los principales lugares del sur de California para producciones de entretenimiento y eventos privados, por lo que fue el escenario perfecto para que las celebridades de Hollywood descubrieran a los ganadores en diferentes categorías, como Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Canción. Fue en esta última en la que el actor nacido en Canadá se hizo notar.

El meme de Ryan Gosling en los Critic´s Choice Awards

“I’m just Ken”, tema compuesto por Mark Ronson y Andrew Wyatt, se llevó el premio de Mejor Canción y superó a la favorita “What Was I Made For” de Billie Eilish, así como a “Dance the Night” de Dua Lipa. La reacción del protagonista de la película Barbie se volvió viral en las redes sociales, esto debido a su cara de asombro e incredulidad.

Cuando se anunció que “I’m Just Ken” era la ganadora, las cámaras enfocaron a Gosling entre la audiencia y parecía que el actor no entendía lo que realmente acababa de suceder. El galardón fue recibido por Ronson y Wyatt, mientras que Gosling permaneció sentado. En su discurso, el compositor reconoció la importancia del actor para hacer que la canción cobrara vida.

“Ryan Gosling, este es tanto tu premio como el nuestro”, señaló Ronson, mientras Gosling sonreía entre la multitud. “Hiciste que el mundo, o la audiencia, se enamorara de esta canción con tu interpretación incomparable, así que gracias”, agregó. El músico también agradeció a la directora Greta Gerwig y a su coguionista, su esposo Noah Baumbach, así como a la protagonista y coproductora Margot Robbie.

La canción interpretada por Ryan Golsing para la película "Barbie" fue reconocida como la mejor en los Crtic's Choice Awards Película "Barbie"

La categoría de Mejor Canción incluyó otros dos temas de la banda sonora de Barbie: “Dance the Night”, de Dua Lipa: y “What Was I Made For?”, de Billie Eilish. Los otros nominados fueron “Peaches” de Super Mario Bros. La película, interpretada por Jack Black; “Road to Freedom” de Lenny Kravitz para Rustin y “This Wish” escrita por Julia Michaels para Wish, de Disney.

Ryan Gosling: no es la primera vez que se convierte en meme

Para el productor y actor, que se llevó el reconocimiento a nivel mundial al protagonizar Diario de una pasión, en 2004, no es la primera vez que sus caras y reacciones se convierten en meme.

Ryan Gosling se ha convertido en meme en varias ocasiones Redes sociales

En 2011, el actor fue parte del elenco del film Loco y estúpido amor. De esa comedia romántica, protagonizada por Steve Carell, Julianne Moore y Emma Stone, surgió uno de los memes más famosos del actor. En la imagen se le ve vestido con un traje oscuro, camisa a rayas y lentes, con una peculiar cara. Con su expresión de desagrado se ha convertido en uno de los memes favoritos de las redes sociales.