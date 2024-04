El tierno gesto de Ryan Gosling hacia Eva Mendes mientras presentaba su nueva película en Reino Unido

Escuchar

Ryan Gosling promociona su nueva película junto a Emily Blunt, The Fall Guy (Profesión peligro, en español). Luego de su papel estelar en Barbie, el actor de 43 años se encuentra en Reino Unido como parte del lanzamiento de su último proyecto cinematográfico. Sin embargo, fue un pequeño gesto hacia su esposa, Eva Mendes, lo que captó la atención de sus fanáticos más atentos y causó ternura en las redes sociales.

El lunes 29 de abril, Hits Radio compartió una entrevista realizada a los coprotagonistas a través de su cuenta de YouTube. Fue en este video donde varios seguidores notaron una frase en la camiseta que Gosling llevaba puesta que decía: “Desi, Mami, and the Never-Ending Worries” (Desi, mami y las infinitas preocupaciones). Este fue un vínculo claro con el título del libro infantil debut de Eva Mendes, que se publicará a finales de este otoño boreal. Con el guiño, Gosling se volvió un maestro de la doble promoción.

Ryan Gosling utiliza una remera con el nombre del nuevo libro de Eva Mendes "Desi, Mami, and the Never-Ending Worries" Captura de pantalla Yotube Hits Radio

“Desi, Mami and the Never-Ending Worries es una carta de amor para mis hijos y los suyos”, dijo la actriz en una entrevista exclusiva con People. “¡Aprender a entrenar nuestro cerebro para que trabaje para nosotros y no en nuestra contra es más fácil de decir que de hacer! En mi casa y en la de Desi, tratamos de lidiar con las interminables preocupaciones y ansiedades que todos tenemos, para que esos pensamientos negativos no se apoderen ni dominen”, agregó.

El libro se publicará el 17 de septiembre y estará disponible tanto en inglés como en español. Los usuarios de YouTube no tardaron en comentar sobre el gesto de Gosling hacia Mendes. “La camiseta de Ryan... él siempre hace esto, pequeñas cosas sobre Eva y sus hijas. ¡Qué lindo!”, comentó un usuario, mientras que otro publicó: “¡La remera de Ryan Gosling!”, y le agregó un emoji de corazón.

The Fall Guy llegará a los cines oficialmente el viernes 3 de mayo y marca un nuevo capítulo en la carrera de Ryan Gosling, quien está listo para decir adiós a su icónico personaje de Barbie.

¿Cuántos años llevan juntos Eva Mendes y Ryan Gosling?

Ryan Gosling y Eva Mendes se conocieron en el set de rodaje, en 2011, de la película El lugar donde todo termina y rápidamente se volvieron inseparables. Han pasado más de diez años juntos, con un fuerte hermetismo en su vida privada. No obstante, también son padres de Esmeralda, de 9 años, y Amada Lee, de 7 años.

En 2014, tuvieron a su primera hija. Mendes reveló entonces que nunca había sentido el deseo de tener hijos hasta que conoció y se enamoró profundamente de Gosling. Si bien no se conocen los detalles de su supuesta boda, la actriz también ha dado indicios al referirse al actor como su “esposo” en diferentes entrevistas.

La foto de Eva Mendes desde lo que parecen ser los camarines del Dolby Theatre, a donde acompañó a Ryan Gosling a la 96.ª edición de los Premios Oscar, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Instagram: @evamendes

Aunque no acostumbran a mostrarse juntos en eventos públicos como premiaciones o estrenos, la pareja siempre está presente en la vida del otro. En la última entrega de los Oscar, Mendes sorprendió a sus fanáticos al compartir fotos del camarín de Gosling, previo a su presentación musical en los premios de la academia de cine. El reciente gesto del coprotagonista de Barbie en la rueda de prensa de su nueva película en Reino Unido demuestra que, a pesar de tener cada uno sus proyectos, ambos tratan de acompañarse.