La “venganza” de la cantante Natalia Jiménez contra un restaurante de Los Ángeles en donde la maltrataron

La cantante española Natalia Jiménez, ex vocalista de La Quinta Estación, decidió realizar una protesta que catalogó como “pacifica” en la puerta de un restaurante de Los Ángeles, California. La artista fue a comer allí el año pasado y no tuvo una buena experiencia con los camareros por comunicarse en español. Luego de ese incidente, se hizo la “promesa” de que volvería y les demostraría lo importante que es su lengua natal. Lo cumplió: ahora, volvió con un grupo de mariachis.

“Estamos aquí en Los Ángeles y vamos a darles una sorpresa a los del restaurante Gigi’s”, explicó entre risas en su cuenta de Instagram. “Va a ser una serenata muy mexicana para que sepan valorar la lengua hispana. Claro que sí. Y que se oiga”, agregó y comenzó la función. Jiménez empezó a caminar junto a los mariachis hasta la puerta del bar, mientras la gente que pasaba por la calle los miraba.

La primera canción que cantaron fue “Cielito lindo”, muy popular en México. La emoción de los presentes se notó en sus voces y gestos, según se aprecia en los videos. El sonido llamó la atención de la gente del restaurante. Uno de los camareros salió a apoyar la iniciativa y deleitarse con la melodía que entonaba de manera gratuita la reconocida artista.

“Cumplí mi promesa. Por fin pude regresar a regalarles esta serenata a la gente del restaurante que no me trató tan lindo, para que con este pequeño detalle puedan apreciar lo lindo que es nuestro idioma y que la gente de habla hispana somos gente de bien, cordial y amigable. Espero les haya gustado, al menos uno de sus empleados hispanos, salió feliz a apoyarnos”, escribió Natalia Jiménez en su cuenta de Instagram para acompañar el video de la canción.

La protesta pacífica de Natalia Jiménez incluyó una serenata y mariachis Instagram @NataliaJiménez - Instagram @NataliaJiménez

Las repercusiones de la protesta pacífica de Natalia Jiménez

La cantante rápidamente se volvió viral con su reclamo. No solo por su método totalmente innovador, sino también por representar en él a miles de hispanos y migrantes que viven en California y otros estados de EE.UU. que se sienten discriminados permanentemente por su lengua natal y sus costumbres. El video superó los 25.000 “me gustas” en pocas horas y obtuvo miles de comentarios de apoyo.

“Natalia Jiménez eres mi héroe. Tu forma tan elegante de protestar. Eres un orgullo hispano”, escribió una usuaria de Instagram. “Eso se llama arte, talento y sobre todo respeto, hacer una protesta pacífica con la que dejas en alto el nombre de todos los hispanohablantes que vivimos en este maravilloso país. Qué admirable eres, reina”, comentó otra persona.

Los fanáticos de Natalia Jiménez empatizaron con el reclamo al sentirse representados con la discriminación hacia su lengua natal Instagram @NataliaJiménez - Instagram @NataliaJiménez

“Ay no me canso de ver el video, la verdad me encanta lo que dices. Con toda elegancia fuiste y les dijiste la importancia de respetar nuestro idioma”, aseguró otra fanática sobre el clip. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, más de la mitad de la población inmigrante de Estados Unidos se concentra en tan solo cuatro estados y uno de ellos es California. También están Texas, Florida y Nueva York.

