Sorpresa bajo tierra: Harrison Ford viajó en el metro de Nueva York y habló con los pasajeros

Las chances de cruzarse con una celebridad son bajas. Se las ven a través de las pantallas de televisión, en las plataformas de streaming y en las redes sociales, pero pocas veces en la calle o en los lugares públicos. Sin embargo, pasajeros del metro de Nueva York se encontraron días atrás con las estrellas de Hollywood Harrison Ford y Calista Flockhart, su esposa, quienes tomaron ese transporte público como cualquier otro ciudadano de la Gran Manzana.

Harrison Ford y Calista Flockhart y un beso de despedida en el Upper West Side de Nueva York

Los actores Harrison Ford y Calista Flockhart recorrieron el Upper West Side antes de ingresar a una estación del subte neoyorquino, donde fueron fotografiados. Antes de que cada uno abordara su vagón, las estrellas de Hollywood intercambiaron un beso en el andén. Tras esa breve despedida, siguieron su camino por separado.

Harrison Ford viajó en el subte de Nueva York y charló con los pasajeros Captura tv Backgrid

Harrison Ford eligió un estilo casual para su salida en la Gran Manzana. En específico, llevaba una camisa, jeans, zapatos negros y anteojos. Por su parte, su esposa vestía un suéter gris, jeans, una gorra y un barbijo negro.

La actriz, de 60 años, tomó el tren expreso 2 hacia el centro para llegar a su presentación de la obra de teatro off-Broadway en la que participa: Curse of the Starving Class. En tanto, Ford, de 82 años, abordó el tren 1 en dirección al centro, donde descendió en la calle 59.

El actor que interpretó a Han Solo en la saga de Star Wars primero viajó parado, tomado de un pasamanos. Sin embargo, cuando se liberó un asiento, se sentó al lado de una mujer vestida de rosa y conversó con ella. Según consignó The New York Post, testigos del momento señalaron que Ford comentó que no usaba el subte hacía muchos años.

El actor de Indiana Jones se sentó al lado de una mujer y mantuvo una charla cordial X: @sr_pfeiffer

En las imágenes que se publicaron y se viralizaron en redes sociales, se lo puede ver al actor sonriente, en medio de la charla con la mujer y otros pasajeros ubicados a su alrededor, quienes se sorprendieron al encontrarse a la celebridad que también protagonizó éxitos en el cine como Indiana Jones y que fue nominado al Oscar en la terna de Mejor Actor en 1986.

La primera aparición pública de Harrison Ford tras su ausencia en los Oscar 2025

Este breve paseo por Nueva York marcó la primera aparición pública del actor de Hollywood, desde que renunció a ser el presentador en los Oscar 2025. Su ausencia en la ceremonia del 2 de marzo generó especulaciones en la prensa del espectáculo, hasta que su representante confirmó que se debía a que había sido diagnosticado con herpes zóster.

Harrison Ford en la presentación de un premio en los Sag Awards 2025 Chris Pizzello - Invision

La semana anterior a la entrega de premios de la Academia, Ford había asistido a los SAG Awards, donde recibió una nominación a Mejor Actuación de un Actor Masculino en una Serie de Comedia por su papel en Shrinking de Apple TV+.

Perdió ese galardón ante su colega Martin Short, protagonista de la serie de comedia Only Murders in the Building. Este último show también se impuso en la categoría de Mejor Actuación de un Elenco en una Serie de Comedia frente al programa de Harrison Ford.