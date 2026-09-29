LeBron James, 41 años: “No quiero hablar del futuro ahora. El lujo de mi juego es que puedo hacer de todo”

LeBron James, de 41 años, habló el lunes 28 de septiembre durante el día de medios de los 76ers en Camden, Nueva Jersey, antes de comenzar su primera temporada con Filadelfia. El jugador advirtió que construir la química del equipo llevará tiempo y pidió a sus nuevos compañeros disposición para hacer sacrificios.

LeBron James evita hablar de su futuro en la NBA

“No quiero hablar del futuro ahora mismo”, dijo James durante el día de medios de los 76ers. Explicó que prefiere vivir el momento, especialmente en esta etapa de su carrera.

El jugador comienza su temporada número 24 en la NBA sin establecer cuánto tiempo más seguirá en actividad.

ARCHIVO - Foto del 7 de enero del 2020, el alero de los Lakers de Los Ángeles LeBron James celebra tras anotar con falta en el encuentro ante los Knicks de NUeva York. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo) Mark J. Terrill - AP

Qué papel espera cumplir LeBron James en Filadelfia

“Creo que el lujo de mi juego es que puedo hacerlo todo. Literalmente, puedo hacerlo todo”, afirmó James durante el día de medios.

James dijo que espera transmitir su experiencia y su forma de trabajar a compañeros que aún buscan su primer título.

Sobre las aspiraciones del equipo, James sostuvo que lograr algo excepcional “llevará tiempo” y requerirá sacrificios, durante la jornada de prensa de los Sixers.

El pedido de James a los 76ers

“Para que seamos un gran equipo, tendremos que hacer cosas que no son agradables”, señaló James.

El jugador planteó que reunir talento no basta si el equipo vuelve a quedar eliminado en la segunda ronda. Considera el sacrificio una condición para alcanzar un objetivo colectivo, según sus declaraciones.

La presentación de LeBron James en los Philadelphia 76ers

El nuevo equipo de LeBron en la NBA

James se incorpora a un equipo que también cuenta con Tyrese Maxey, Joel Embiid y Jaylen Brown. Su objetivo inmediato es aprender a jugar con sus nuevos compañeros; no anunció una fecha para retirarse, según AP.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.