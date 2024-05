Los relojes de Sylvester Stallone estarán a la venta: cuánto podría valer “el Santo Grial” de los coleccionistas

Escuchar

El destacado actor Sylvester Stallone ofrecerá una exclusiva selección de relojes en una subasta organizada por Sotheby’s, en Nueva York. Entre las piezas más destacadas se encuentra el codiciado Patek Philippe Grandmaster Chime, una joya extremadamente rara que ya se sabe que alcanzará precios astronómicos.

En el mundo de la alta relojería, pocas colecciones son tan veneradas como la de Stallone. Más allá de su imponente presencia en la pantalla, el actor es reconocido por su pasión por los relojes finos. Ahora, está listo para ponerlos en venta en una reconocida subasta, según informó él mismo en un video publicado en Instagram.

El próximo 5 de junio, durante la Semana del Lujo en Nueva York, Sotheby’s, una de las casas de subastas más prestigiosas del mundo, albergará el evento que ha generado un revuelo considerable entre los aficionados y coleccionistas. El actor de Rocky subastará once piezas de su colección personal, junto con lo que se ha denominado como “el Santo Grial” de los relojes: el Patek Philippe Grandmaster Chime.

Este reloj, extremadamente raro y único, es una verdadera joya en el mundo de la relojería de lujo. Con solo siete ejemplares conocidos en todo el mundo, es una pieza de colección que trasciende el tiempo y el valor monetario. Se espera que su precio alcance hasta los cinco millones de dólares, según el sitio oficial de la subasta.

En palabras del propio Stallone, la elección de los relojes de su colección no se basa únicamente en su valor monetario, sino en la conexión que tiene con cada pieza. “Lo único que predomina en todos estos relojes es que me atraen emocionalmente. No se trata de llevar el tiempo, sino de mantenerse al día con el momento de la vida en el que te encuentras”, compartió el legendario intérprete.

Así es el “Santo Grial” de los relojes

La emoción por el remate de esta colección se potencia por el hecho de que es la primera vez que un Patek Philippe Grandmaster Chime aparece en una subasta. Considerado como el “Santo Grial” de los relojes por su excepcional rareza y complejidad, este modelo es una verdadera obra maestra en su tipo.

De acuerdo con Sotheby’s, solo se fabricaron siete modelos, lo que lo convirtió en uno de los relojes de pulsera más exclusivos. Se distingue de otros gracias a su extraordinaria complejidad, que requirió un asombroso total de 100 mil horas para desarrollarse, producirse y ensamblarse. Este objeto es una expresión sublime de la artesanía relojera, con veinte funciones distintas, que incluyen la capacidad de dar la hora y la fecha de forma auditiva.

La caja está grabada con el nombre del famoso protagonista de Rambo, y se incluye un iPad y Airpods junto con sus estuches de Patek Philippe.

Descripción

Esfera: azul, doble cara

Calibre: cal. GS AL 36-750 QIS FUS IRM mecánico, 108 joyas

Número de movimiento: 5′255′541

Caja: oro blanco de 18 quilates, caja reversible con diseño

Número de caso: 6′343′140

Cierre: cierre desplegable Patek Philippe de oro blanco de 18 quilates

Tamaño: 47,7 mm de diámetro

¿Qué otro reloj subasta Sylvester Stallone?

Junto al Patek Philippe Grandmaster Chime, Stallone ofrecerá una selección de relojes de su colección personal en la subasta de Sotheby’s. Entre los que se subastarán se destaca un Rolex lanzado en 2016 para conmemorar el 60 aniversario de un modelo pionero en mostrar el día y la fecha de forma separada. Este reloj, con un valor estimado de US$50.000, es una joya que combina estilo y funcionalidad de manera excepcional.

Entre la codiciada colección de Sylvester Stallone también se encuentran los relojes Cartier Foto Sotheby's

Otro reloj destacado es un Audemars Piguet con esfera azul y caja de oro rosa, cuyo valor podría alcanzar los US$200 mil en la subasta. Además, varios modelos de Panerai estarán disponibles, incluido uno especial para Stallone con un grabado personalizado. Estos, con un valor estimado de hasta US$60.000, son una adición imponente para cualquier colección de lujo.

